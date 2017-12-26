На Донетчине пограничники задержали "полицейского ДНР", который из-за беззакония в "республике" хотел сбежать в Германию (84)

Преступности.нет 2017.12.26 23:26

Пограничники задержали экс-полицейского террористической организации "ДНР", который пытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию через КПВВ "Гнутово" и убежать в Германию. Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы. Гражданина Украины 1981 года рождения задержали 25 декабря. "Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы выяснили, что в период с 2014 по 2015 годы мужчина проходил службу в