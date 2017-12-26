На Донетчине пограничники задержали "полицейского ДНР", который из-за беззакония в "республике" хотел сбежать в Германию (84)

- На Донетчине пограничники задержали "полицейского ДНР", который из-за беззакония в "республике" хотел сбежать в Германию : Преступности.нет 23:26
- "Хотел в Германию": в Украине задержали "экс-копа ДНР" : УСБН Чернігів 19:16
- "Хотел в Германию": в Украине задержали "экс-копа ДНР" : УСБН Житомир 19:16
- "Хотел в Германию": в Украине задержали "экс-копа ДНР" : УСБН Івано-Франківськ 19:16
- "Хотел в Германию": в Украине задержали "экс-копа ДНР" : УСБН Вінниця 19:16
- "Хотел в Германию": в Украине задержали "экс-копа ДНР" : УСБН Запоріжжя 19:14
- "Хотел в Германию": в Украине задержали "экс-копа ДНР" : Антикор.com.ua 19:10
- "Полицейский ДНР" хотел оформить в Мариуполе загранпаспорт для выезда в Германию : Mrpl.City 19:06
- Надоела коррупция и беспредел: "Полицейский ДНР" хотел сбежать в Германию : Багнет 18:01
- Боевик "ДНР" намеревался переехать в Европу из-за беззакония и коррупции : Journalist.today 17:50
- Пограничники задержали "оперуполномоченного "ДНР" : I24.com.ua 17:44
- На одном из КПВВ Донетчины задержан бывший "полицейский" "ДНР", пытавшийся сбежать на ПМЖ в Германию : 6264.com.ua 17:05
- "Полицейский из ДНР" приехал в Мариуполь за загранпаспортом : 0629.com.ua 16:02
- В зоне АТО задержали боевика: ехал за паспортом для выезда в ФРГ : "Наша газета" (Луганск) 15:09
- "В "ДНР" сплошной беспредел, там можно с голода подохнуть", - украинские пограничники поймали донецкого террориста, который бежал от "освободителей" в Германию, - подробности : Луганский Радар 14:59
- "В "ДНР" сплошной беспредел, там можно с голода подохнуть", - украинские пограничники поймали донецкого террориста, который бежал от "освободителей" в Германию, - подробности : УкропNews.com 14:46
- В КПВВ "Пищевик" пограничники задержали бывшего полицейского ДНР : Репортер.dn.ua 14:36
- В Украине задержали полицая из "ДНР", который пытался сбежать в Германию : Публичные люди 14:26
- Полицай так называемой "ДНР" пытался сбежать в Германию : Вісті.pro 14:18
- Захотел мира: копы схватили на границе бежавшего боевика : Znaj.ua 14:17
- "Полицейский ДНР" решил спастись от беззакония, сбежав в Германию. И вот что из этого вышло : From-UA.com 14:04
- Пограничники задержали "полицейского ДНР", ехавшего получать украинский загранпаспорт : BlackSeaNews.net 14:02
- "В "ДНР" сплошной беспредел, там можно с голода подохнуть", - украинские пограничники поймали донецкого террориста, который бежал от "освободителей" в Германию, - подробности : Dialog.ua 14:02
- Под Мариуполем задержан "полицейский" из "ДНР" : Mariupol.tv 14:01
- "Полицейский ДНР" хотел убежать в Германию из-за беззакония в "республике" - ГПС : МариоНетки.net 14:00
- Украинские пограничники задержали "полицейского ДНР", который хотел убежать в Германию : ГолосUA 13:35
- На КПВВ "Гнутово" задержан "оперуполномоченный ДНР" : Восточный фарватер 13:34
- ГПСУ: Задержан "полицейский ДНР", пытавшийся бежать в Германию : ДонПресс 13:28
- Украинские пограничники задержали полицейского ДНР : Новости мира 13:22
- "Полицейский ДНР" хотел уехать в Германию из-за беззакония в псевдореспублике : Вибори в Україні та світі 13:17
- Пограничники задержали экс-полицейского "ДНР", планировавшего убежать в Германию : Вибори в Україні та світі 13:17
- В зоне АТО задержали боевика: ехал за паспортом для выезда в ФРГ : Vector News 13:17
- Задержан "полицейский ДНР", который хотел уехать в Германию : Kramatorsk.info 13:07
- Пограничники задержали "полицейского ДНР", который пытался бежать в Германию : ТВі 12:57
- На Донбассе задержан "полицейский ДНР", собиравшийся сбежать в Германию : Центр журналистских расследований 12:48
- Премьер Павел Филип провел встречу с представителями Диаспоры, посетившими Рождественскую ярмарку : Правительство Республики Молдова 12:45
- "Полицейский ДНР" хотел сбежать в Германию из-за беззакония в "республике" : УкропNews.com 12:45
- На Донбассе полиция задержала "полицейского ДНР", который хотел "сбежать от беззакония" в Германию : NewsOne 12:39
- Промес из "Спартака" признан игроком года по версии еженедельника "Футбол" : Р-Спорт 12:39
- Пограничники задержали бывшего "полицейского "ДНР", хотевшего уехать в ЕС : Комментарии:Донбасс 12:33
- В Шанхае намерены контролировать прирост населения : Радио-Минск 12:33
- "Полицейский ДНР" хотел сбежать в Германию из-за беззакония в "республике" : УНИАН 12:33
- "Полицейский ДНР" хотел убежать в Германию из-за беззакония в "республике" : Donbass.UA 12:27
- Хотел в Германию: В КПВВ "Гнутово" задержали "полицейского", сбежавшего из "ДНР" : Донецкие Новости 12:26
- Пытался уехать от беззакония в Германию: на Донбассе задержали "полицейского ДНР" : Черноморская телерадиокомпания 12:17
- "Полицейский" "ДНР" хотел сбежать в Германию : Без Табу 12:17
- Пограничники задержали экс-полицейского "ДНР", планировавшего убежать в Германию : В Час Пик 12:16
- "Полицейский "ДНР" пытался сбежать в Германию : АСН.in.ua 12:13
- Пограничники задержали "полицейского ДНР", который пытался выехать в Германию : Arena.press 12:12
- В зоне АТО задержали боевика: ехал за паспортом для выезда в ФРГ : ЛІГАБізнесІнформ 12:08
- На КПВВ под Мариуполем задержан "полицейский ДНР", который хотел сбежать в Германию : Мариупольские новости 12:01
- Хотел уехать в Германию: пограничники задержали боевика-мечтателя : Трибун Луганска 11:55
- "Полицейский ДНР" хотел уехать в Германию из-за беззакония в псевдореспублике : Times.dn.ua 11:53