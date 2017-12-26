В МВФ назвали главные риски госбюджета-2018 (86)

Kramatorsk.info 2017.12.26 13:07

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман считает, что наибольшие риски госбюджета-2018 заключаются в быстром росте расходов. Об этом Люнгман сказал в комментарии ЭП. Он напомнил, что сейчас МВФ и Украина имеют активную четырехлетнюю программу, срок которой истекает в марте 2019 года. "Программа делает особый упор на вопросах налогово-бюджетного и финансового секторов, а также на структурных реформах, призванных улучшить бизнес-среду