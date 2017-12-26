В МВФ назвали главные риски госбюджета-2018 (86)

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- В МВФ назвали основные риски бюджета Украины на 2018 год : ReplyUA.net 15:36
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- В МВФ назвали риски госбюджета-2018 для Украины : Times.dn.ua 14:53
- МВФ предупредил Украину о рисках в госбюджете-2018 : Зеркало недели. Украина 14:47
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- В МВФ назвали главные риски госбюджета Украины на 2018-й год : UA.news 14:44
- В МВФ предупредили украинцев о содержащихся в госбюджете-2018 рисках : Главред 14:35
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- МВФ: Риски госбюджета-2018 состоят в быстром росте расходов - Новость Экономика - ЛІГА.Финансы : "Наша газета" (Луганск) 14:09
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