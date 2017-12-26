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В Кривом Роге депутат открыл стрельбу с балкона собственной квартиры (59)

Антикор.com.ua 2017.12.26 19:10
В Кривом Роге депутат открыл стрельбу с балкона собственной квартиры В Кривом Роге депутат районного совета от фракции "За родной город" Владимир Хотькин в состоянии алкогольного опьянения начал стрельбу с балкона собственной квартиры Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ. Вечером 25 декабря соседи мужчины сообщили в полицию, что он в нетрезвом состоянии стреляет с балкона своей квартиры на 5 этаже.
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