Нацгвардия получила для тестов новый броневик Варта-Новатор (86)

Iнше ТВ 2017.12.26 17:47

Национальная гвардия испытала модернизированный специализированный бронеавтомобиль Варта-Новатор. Об этом сообщили в МВД, передает ЛИГА. В отличие от первой модели, Варта-Новатор имеет более компактные размеры и менее тяжеловесна. "Бронемашина сконструирована с учетом современных требования подразделений спецназначения и приспособлена к эксплуатации в условиях бездорожья. Прототип оснащен дополнительными опциями, которые обеспечивают комфорт и