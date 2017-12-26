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Нацгвардия получила для тестов новый броневик Варта-Новатор

Нацгвардия получила для тестов новый броневик Варта-Новатор (86)

Iнше ТВ 2017.12.26 17:47
Национальная гвардия испытала модернизированный специализированный бронеавтомобиль Варта-Новатор. Об этом сообщили в МВД, передает ЛИГА. В отличие от первой модели, Варта-Новатор имеет более компактные размеры и менее тяжеловесна. "Бронемашина сконструирована с учетом современных требования подразделений спецназначения и приспособлена к эксплуатации в условиях бездорожья. Прототип оснащен дополнительными опциями, которые обеспечивают комфорт и
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