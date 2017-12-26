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Около полутора тысяч полицейских и нацгвардейцев получили травмы в ходе акций протеста в уходящем году

Около полутора тысяч полицейских и нацгвардейцев получили травмы в ходе акций протеста в уходящем году (97)

Комитет Спасения Украины 2017.12.26 15:23
Чиновник детализировал, что 700 акций протеста закончились стычками с правоохранителями. На протяжении 2017 года в ходе массовых акций в Украине пострадали 1400 бойцов Национальной гвардии и полицейских, заявил руководитель Нацполиции Сергей Князев на пресс-конференции. Чиновник детализировал, что 700 акций протеста закончились стычками с правоохранителями. "Всего с начала года при обеспечении публичного порядка травмированы 1443
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