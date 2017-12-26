Суд вернул сыну Авакова паспорт и разрешил выехать из Украины (121)

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- Суд вернул сыну Авакова загранпаспорт и снял браслет : Kramatorsk.info 16:37
- Суд вернул сыну Авакова загранпаспорт и снял браслет : Николаев в подробностях 16:33
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- Сыну Авакова суд вернул загранпаспорт и снял браслет : Times.dn.ua 15:53
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