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Суд вернул сыну Авакова паспорт и разрешил выехать из Украины (121)

Шиповник.ua 2017.12.26 21:43
Соломенский районный суд Киева постановил вернуть загранпаспорт сыну главы МВД Арсена Авакова Александру и снять с него электронный браслет. Об этом сообщает "Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника издания, соответствующее решение суд принял на заседании 22 декабря. Он пояснил, что прокуратура ходатайствовала о продлении личных обязательств, но суд удовлетворил ходатайство частично - сын главы МВД
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