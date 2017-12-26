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Фокус: Украина

Полиция до сих пор не установила убийц журналиста Шеремета - Князев (90)

УНИАН 2017.12.26 13:47
Общество Решения судов по делу засекречены, чтобы правонарушители не могли понять дальнейшие действия следователей. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва авто / фото УНИАН Национальная полиция еще не установила лиц, которые летом 2016 года совершили убийство журналиста Павла Шеремета. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.
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