Полиция до сих пор не установила убийц журналиста Шеремета - Князев (90)

УНИАН 2017.12.26 13:47

Общество Решения судов по делу засекречены, чтобы правонарушители не могли понять дальнейшие действия следователей. Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва авто / фото УНИАН Национальная полиция еще не установила лиц, которые летом 2016 года совершили убийство журналиста Павла Шеремета. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.