Нацполиция задержала подозреваемых в громком убийстве директора "Укрспирта" (84)

Страна.ua 2017.12.26 14:47

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве бывшего и.о. директора "Укрспирта" Виктора Панкова. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает "Громадське". По его словам, эта группа лиц также причастна к ряду других покушений на бизнесменов в Киеве. "Прекращена преступная деятельность группы, которая убивала и похищала людей в Киеве", - отметил Князев. Он рассказал, что установлена причастность 5 задержанных к избиению