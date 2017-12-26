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Фокус: Украина

Нацполиция задержала подозреваемых в громком убийстве директора "Укрспирта" (84)

Страна.ua 2017.12.26 14:47
Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве бывшего и.о. директора "Укрспирта" Виктора Панкова. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, передает "Громадське". По его словам, эта группа лиц также причастна к ряду других покушений на бизнесменов в Киеве. "Прекращена преступная деятельность группы, которая убивала и похищала людей в Киеве", - отметил Князев. Он рассказал, что установлена причастность 5 задержанных к избиению
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