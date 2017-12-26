Скончался композитор Владимир Шаинский (66)

УСБН Вінниця 2017.12.26 16:16

Известный советский и российский композитор умер в возрасте 92 лет.Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает телеканал "Культура" со ссылкой на близких композитора. Знаменитый советский и российский композитор Владимир Шаинский известен музыкой к мультфильмам и детскому кино, в частности песнями "Голубой вагон" и "Пусть бегут неуклюже" из мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке,