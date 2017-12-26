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Международные правозащитники отозвали просьбу о применении санкций к Фирташу согласно Акту Магнитского

Международные правозащитники отозвали просьбу о применении санкций к Фирташу согласно Акту Магнитского (79)

Українські Новини 2017.12.26 22:15
Коалиция 23 международных правозащитных групп отозвала свою просьбу о применении к бизнесмену Дмитрию Фирташу санкций согласно Акту Магнитского. Об этом говорится в заявлении адвоката Фирташа Ленни Дэвиса со ссылкой на публикацию в издании The Hill. Роб Берщинский, старший вице-президент по политике в области прав человека First, подтвердил The Hill, что коалиция групп отозвала свое письмо в конце
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