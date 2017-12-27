Биометрический контроль: в МИД РФ дали рекомендации россиянам по поездкам в Украину (141)

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- Первый день биометрического контроля с РФ: россиян предупредили о возможных проблемах : Новини онлайн 24 12:39
- В Украине заработал биометрический контроль на ж/д транспорте : РИА Новости Украина 12:38
- Слободян пояснил, как биометрический контроль затронет жителей Крыма : ReplyUA.net 12:36
- Эксперт о биометрическом контроле на границе с РФ: это требование ЕС : ГолосUA 12:35
- Украина ввела биометрический контроль иностранцев в поездах (видео) : Факты и комментарии 12:34
- Стрелок укрылся на территории фабрики "Меньшевик" : Rambler.ua 12:34
- На границе с Россией тестируют биометрический контроль : BBC Українська служба 12:31
- На границе с РФ заработал биометрический контроль : Единая Одесса 12:30
- МВД сообщает о введении биометрического контроля на железной дороге в Украине : Center of Real Estate 12:22
- В ГПСУ показали, как будет работать биометрический контроль для иностранцев : Vector News 12:17
- В Украине начали считывать биометрию иностранцев для въезда : Український Бізнес Ресурс 12:15
- Биометрический контроль на границе будет действовать для граждан из 71 страны : Телеграф.com.ua 12:14
- Биометрический контроль начал работать на железной дороге : NewsMir.info 12:12
- Первый день биометрического контроля с РФ: россиян предупредили о возможных проблемах : Politeka 12:11
- МВД: На железной дороге при въезде в Украину введен биометрический контроль : Новое Время 12:10
- Сегодня на границе с Россией начнет работу биометрический контроль : Антирейд 12:10
- Стресс меняет работу мозга? 5 занятных фактов о стрессе : Домашний Очаг.ru 12:10
- Госпогранслужба тестирует биометрический контроль на границе с РФ : Украинский выбор 12:09
- Украинский правозащитник: введение биометрического контроля для иностранцев на админгранице с Крымом - бессмысленно : Херсон Онлайн 12:07
- Відео дня: що залишила після себе в небі ракета Falcon 9 (ВІДЕО) : Мукачево.net 12:07
- В Саудовской Аравии казнены виновника пьяного ДТП, убивший 6 человек : IPress.ua 12:07
- Биометрический контроль не коснется крымчан на админгранице с полуостровом - погранслужба Украины : Херсон Онлайн 12:07
- МВД сообщает о введении биометрического контроля на железной дороге в Украине : Business Information Network 12:02
- На украинских границах запустили биометрию с Россией : УРА-Информ 12:00
- На украинских границах запустили биометрию с Россией : LikeNews 11:58
- Заработал биометрический контроль россиян : Украина Сегодня 11:57
- Биометрический контроль не коснется крымчан - ГПСУ : KPUNEWS 11:55
- На границе с Россией в тестовом режиме начал работать биометрический контроль : Times.dn.ua 11:53
- В тестовом режиме: под Харьковом запустили систему биометрического контроля : Vgorode.ua 11:47
- Биометрический контроль уже заработал на границе с Россией : InfoResist.org 11:45
- Украина тестирует биометрический контроль на границе с Россией : Голос Столицы 11:42
- МВД сообщает о введении биометрического контроля на железной дороге в Украине : Интерфакс-Україна 11:36
- Три авто с товарами на 120 тыс грн задержали пограничники в КПВВ Донецкой области : Репортер.dn.ua 11:36
- Слободян: Проверка биометрических данных на админгранице с оккупированным Крымом не коснется граждан, живущих на полуострове : Informator.media 11:36
- Украина уже тестирует биометрический контроль на границе с РФ : Экономика.com.ua 11:31
- Новые правила для россиян, которые въезжают в Украину : Днепр Час 11:29
- Украина запускает биометрию на границе : POLITOTA.com.ua 11:27
- Начинают тестировать биометрический контроль на границе с РФ : Петр и Мазепа 11:25
- Украина тестирует биометрический контроль на границе с Россией : Капитал 11:20
- С сегодняшнего дня в тестовом режиме заработал биометрический контроль на границах с РФ : Ведомости-Украина 11:16
- Сегодня заработал биометрический контроль на границе с РФ : Begemot.media 11:16
- Биометрический контроль на границе Украины будет действовать для граждан из 71 страны : УкропNews.com 11:15
- Биометрический контроль с Россией заработал в тестовом режиме : UA1.com.ua 11:15
- Уральский хакер связал с ФСБ создание вирусов Lurk и WannaCry : УСБН Запоріжжя 11:13
- Госпогранслужба начала тестирование системы биометрического контроля : Сегодня.ua 11:13
- Биометрический контроль: в МИД РФ дали рекомендации россиянам по поездкам в Украину : Arena.press 11:12
- На границе с Россией в тестовом режиме начал работать биометрический контроль : Новости Донбасса 11:10
- Пограничники Украины не будут проверять биометрические данные у крымчан : Антикор.com.ua 11:10
- Киев запустил биометрический контроль на границе с Россией : Антифашист 11:10
- Госпогранслужба запустила биометрический контроль на границе с Россией : Аргументы и Факты Украина 11:08
- На границе с Россией начали тестировать биометрический контроль : Главком 11:05
- "Восемь подруг Оушена". Опубликован трейлер фильма с Буллок, Бланшетт, Хэтэуэй. Видео : Гордон 11:05
- Политолог о биометрическом контроле на границе с РФ: количество российских туристов снизится : ГолосUA 11:05
- Пограничники начали тестирование системы биометрического контроля : Главное 11:05
- Названы первые пункты пропуска на границе с РФ, где сегодня начнут проводить биометрический контроль : Українські реалії 11:00
- Теперь россияне смогут заехать на территорию Украины только с биометрическим паспортом : Статус 10:58