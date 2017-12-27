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Биометрический контроль: в МИД РФ дали рекомендации россиянам по поездкам в Украину

Биометрический контроль: в МИД РФ дали рекомендации россиянам по поездкам в Украину (141)

Arena.press 2017.12.27 11:12
Сегодня, 09:33 Контроль на границе. Фото: из архива "Сегодня" В связи с введением Украиной биометрического контроля на границе с Россией с 1 января, в МИД РФ предупредил россиян об изменении правил пересече6ния границы, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Россиян предупредили, что при въезде в Украину они должны предоставить украинским пограничникам свои персональные данные, включая биометрические и
КОНТРОЛЬ, ПРОПУСК, ГРАНИЦА, ПУНКТ, ВЪЕЗД, КРЫМ, Слободян, Украина, Россия, Крым, Москва
2017.12.27 (141)

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