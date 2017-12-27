Биометрический контроль: в МИД РФ дали рекомендации россиянам по поездкам в Украину (141)

Arena.press 2017.12.27 11:12

Сегодня, 09:33 Контроль на границе. Фото: из архива "Сегодня" В связи с введением Украиной биометрического контроля на границе с Россией с 1 января, в МИД РФ предупредил россиян об изменении правил пересече6ния границы, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Россиян предупредили, что при въезде в Украину они должны предоставить украинским пограничникам свои персональные данные, включая биометрические и