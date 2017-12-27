Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией (77)

IPress.ua 2017.12.27 12:07

Мобильные комплексы с биометрическим контролем будут размещены на пунктах пропуска с наибольшим трафиком, а место их дислокации будет меняться В Украине с сегодняшнего дня, 27 декабря, в тестовом режиме заработал биометрический контроль на границе с Россией. Фото: pravda.com.ua Мобильные комплексы с биометрическим контролем будут размещены на пунктах пропуска с наибольшим трафиком, а место их дислокации будет меняться.