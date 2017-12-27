Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией (77)

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- Не только РФ. Биометрический контроль заработает для граждан из 71 страны : РИА Новости Украина 12:38
- Биометрический контроль работает в тестовом режиме и не касается граждан : Українські національні новини 12:33
- На границе с РФ заработал биометрический контроль : QHA Крымские Новости 12:33
- Биометрический контроль работает в тестовом режиме и не касается граждан : ПрессОрг24 12:32
- Полное право отказать во въезде: как будет работать биометрический контроль на украинской границе : Черноморская телерадиокомпания 12:18
- Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией : IPress.ua 12:07
- Украина ввела биометрический контроль на границе с РФ : 368.media 12:04
- Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией : ВестиUA 12:04
- На российско-украинкой границе началось тестирование биометрического контроля : Экономические известия 12:03
- Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией : Вероятно 12:03
- Украина запустила биометрический контроль на границе с Россией : Антикоррупционный портал job-sbu.org 11:50
- На украинско-российской границе начали тестировать биометрический контроль (ВИДЕО) : Uapress.info 11:45
- Украина запустила биометрический контроль на границе с Россией : Шиповник.ua 11:43
- Украина запустила биометрический контроль на границе с Россией : Апостроф 11:30
- На границе с Россией заработал биометрический контроль : DailyUA 11:24
- Прикордонники збільшили на Львівщині кількість інспекторів : Щоденний Львів 11:24
- Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией : Черноморская телерадиокомпания 11:17
- Россиян предупредили о проблемах при поездках в Украину : Arena.press 11:12
- МИД России: Украина не объясняет ужесточение правил пресечения границы : Украинский выбор 11:09
- В МИД РФ рассказали россиянам, как правильно вести себя на биометрическом контроле в Украине : NewsOne 11:09
- Биометрический контроль на границе с Россией: стало известно, затронет ли нововведение крымчан : 7 днів Ужгородськi 11:06
- Биометрический контроль на границе Украины будет действовать для граждан из 71 страны : УНИАН 11:02
- Россиян ждет серьезная проверка по базам Интерпола: 27 декабря на границе с РФ запущена строгая система биометрического контроля: : УкропNews.com 10:46
- На границе Украины с Россией начал работать биометрический контроль : Hronika.info 10:43
- Полное право отказать во въезде: как будет работать биометрический контроль на украинской границе : Гуру.ua 10:42
- Россиян предупредили о проблемах при поездках в Украину : Bigmir)net Новости 10:39
- Українська тенісистка Марина Чернишова виграла турнір ITF у Туреччині : Національна радіокомпанія України 10:39
- Украина уже тестирует биометрический контроль на границе с РФ : ЛІГАБізнесІнформ 10:38
- В МИД России уже объясняют гражданам, как действовать на границе с Украиной : Еспресо TV 10:34
- У Лаврова предупредили россиян о проблемах на границе с Украиной : DsNews 10:33
- Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе : DsNews 10:33
- У Рівному рятувальники запобігли двом пожежам : РадиоТрек 10:33
- Украина запустила биометрический контроль для россиян : Восточный проект 10:17
- Россиян предупредили о проблемах при поездках в Украину : Корреспондент.net 10:16
- Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с РФ : В Час Пик 10:16
- В Украине начали тестировать систему биометрического контроля на границе с РФ : УкропNews.com 10:16
- В Украине начали тестировать систему биометрического контроля на границе с РФ : Електронні Вісті 10:15
- Украина запустила биометрический контроль на границе с Россией : Новости N 10:15
- Помогать людям - главное качество лидера? : Мурманский вестник 10:15
- На границе с Россией заработал биометрический контроль : НикВести 10:14
- Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с РФ : NewsMir.info 10:12
- Биометрический контроль с РФ: как это работает : ICTV Факти 10:06
- Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с Россией : Четверта Влада 10:05
- На украинской границе в тестовом режиме заработал биометрический контроль для россиян : Гордон 10:05
- ГПСУ: Биометрический контроль не коснется крымчан : Ирта-Fax 09:48
- В Украине начали тестировать систему биометрического контроля на границе с РФ : Зеркало недели. Украина 09:47
- Украина запустила биометрический контроль на границе с Россией : Elise Journal 09:32
- В Украине в тестовом режиме заработал биометрический контроль на границе с РФ : Газета День 09:27
- Биометрический контроль заработал на границе с РФ : Без Табу 09:17
- На границе с Россией уже тестируют биометрический контроль : Vector News 09:17
- На границе с РФ в тестовом режиме начал работать биометрический контроль : УкропNews.com 09:16
- Украина ввела биометрический контроль на границе : Український Бізнес Ресурс 09:15
- На границе с Россией уже тестируют биометрический контроль : NewsMir.info 09:12
- Украина в тестовом режиме запустила биометрический контроль на границе с РФ : АСН.in.ua 09:12