Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Субсидии РЖД на перевозку зерна

Субсидии РЖД на перевозку зерна (226)

SeaNews 2017.12.27 10:42
На сайте правительства РФ опубликовано постановление, которым утверждены Правила предоставления субсидий ОАО "РЖД" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна. Согласно документу, субсидии будут предоставляться ОАО "РЖД" на возмещение потерь в доходах, возникающих при перевозке зерновых грузов по льготному тарифу со станций железных дорог Воронежской, Курганской, Курской,
ОБМЕН, ПЛЕННЫЙ, ДОНБАСС, ЗАЛОЖНИК, БОЕВИК, УКРАИНЕЦ, Геращенко, Захарченко, Порошенко, Украина, Киев, Россия, Луганск, Донецк
2017.12.27 (226)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2017
© InfoStream, 2017