Субсидии РЖД на перевозку зерна (226)

SeaNews 2017.12.27 10:42

На сайте правительства РФ опубликовано постановление, которым утверждены Правила предоставления субсидий ОАО "РЖД" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна. Согласно документу, субсидии будут предоставляться ОАО "РЖД" на возмещение потерь в доходах, возникающих при перевозке зерновых грузов по льготному тарифу со станций железных дорог Воронежской, Курганской, Курской,