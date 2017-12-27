Субсидии РЖД на перевозку зерна (226)

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- Геращенко о подготовке к обмену пленными: Держим кулаки, молимся и работаем : Informator.media 12:36
- Начался масштабный обмен пленными на Донбассе : Винница Реал 12:35
- Обмен на Донбассе: Начались переговоры сторон у пункта пропуска "Майорск" - СМИ : Гордон 12:35
- Пленные со стороны Украины и "ЛДНР" прибыли на место обмена - СМИ : ГолосUA 12:35
- Обмен пленными продлится 3 часа - сообщил советник президента : Gazeta.ua 12:35
- На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности : Главком 12:35
- До января 2018 года Минсоцполитики определится с финансовой помощью семьям заложников : Факты и комментарии 12:34
- Украинских заложников доставят в "Борисполь" самолетом Ил-76 (фото) : Факты и комментарии 12:34
- Стало известно, где будет проведен обмен пленными с боевиками ОРДЛО : QHA Крымские Новости 12:33
- На Донбассе начался обмен плеными : Elise Journal 12:32
- Обмен пленными состоится в КПВВ "Майорское" : Единая Одесса 12:31
- Сегодня на Донбассе должен состояться обмен пленными : Газета День 12:28
- Обмен заложниками: Украина направила колонну к месту встречи : Газета День 12:27
- Геращенко: Колонна с 306 пленными выехала в Донбасс : ДонПресс 12:28
- Украинских военнопленных доставили к месту обмена : Политнавигатор 12:27
- Украинская сторона направила колонну для обмена пленными : Преступности.нет 12:26
- Обмен пленными проходит на КПВВ "Майорск" : Kyiv.osp-ua.info 12:22
- Обмен пленными с ЛДНР. Онлайн : Глобус Одессы 12:19
- СК проводит проверку по факту гибели 3 человек на пожаре в Волгограде : Аргументы и Факты в регионах 12:19
- В России заблокировано "зеркало" пиратского сайта с 44 млн пользователей : Кабельщик 12:19
- Колонна из 306 лиц уже выехала к месту для обмена на украинцев, - Геращенко : #Буквы 12:19
- Украинских заложников доставят в "Борисполь" самолетом Ил-76 : Черноморская телерадиокомпания 12:18
- Украинских заложников обменяют в "Майорском" - СМИ (фото) : УНИАН 12:17
- Украинских заложников обменяют в "Майорском" - СМИ : Vector News 12:17
- Обмен пленными: СМИ узнали место проведения : Без Табу 12:17
- Обмен пленными: Украина доставила 306 человек на место встречи : Без Табу 12:17
- Собянин утратил лидерство в Национальном рейтинге мэров : Новые Ведомости 12:17
- Колонна с удерживаемыми лицами направляется к месту обмена - Геращенко : УкропNews.com 12:16
- Начался обмен плеными на Донбассе : УСБН Житомир 12:16
- Колонна с 306 лицами, которых обменяют на украинских пленных, отправилась к месту обмена, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж : УкропNews.com 12:16
- Обмен пленными должен начаться в полдень - Бирюков : УкропNews.com 12:16
- Колонна с 306 лицами, которых обменяют на украинских пленных наемников РФ, отправилась к месту обмена, - Ирина Геращенко. ФОТОрепортаж : УкропNews.com 12:16
- Вернусь на службу: украинский пленный достойно ответил боевикам ЛНР по поводу своих планов после обмена : Апостроф 12:15
- Колонны пленных с обеих сторон направились на место обмена : Українські Новини 12:15
- Гройсман поручил оказать помощь семьям освобожденных заложников : Телеграф.com.ua 12:14
- Обмен пленных планируется в районе Горловки в Донецкой области : Николаевский центр журналистских расследований 12:14
- Начался обмен плеными на Донбассе : УСБН Запоріжжя 12:13
- Свердловский губернатор выбрал победителей розыгрыша чехлов для iPhone за идеи к Экспо : Znak.com 12:13
- Освобождение пленных на Донбассе: семьи узников получат помощь : Сегодня.ua 12:13
- Украинская сторона направила колонну для обмена пленными : Arena.press 12:12
- Освобождение заложников: СМИ узнали, в каком месте состоится крупный обмен пленными : Arena.press 12:12
- Колонна с 306 боевиками движется на место обмена пленными - Геращенко : Arena.press 12:12
- Украинских военнопленных доставили к месту обмена : Банкомёт 12:12
- Обмен пленными состоится на КПВВ "Майорск", - СМИ : Arena.press 12:12
- Колонна с 306 лицами для обмена на Донбассе движется к установленному месту - Геращенко (ФОТО) : ОстроВ 12:10
- Киевляне ждут освобожденных заложников: карта : Bigmir)net Новости 12:09
- МИД РФ: Миротворцев на всю территорию Донбасса ввести не позволим : "Наша газета" (Луганск) 12:08
- Киевляне собираются встретить освобожденных заложников: карта : ЛІГАБізнесІнформ 12:08
- Обмен пленных состоится в КПВВ "майорских" в районе Горловки Донецкой области : IPress.ua 12:07
- Начался обмен плеными на Донбассе : 7 днів Ужгородськi 12:06
- Назвали место обмена пленными : Gazeta.ua 12:05
- Колонна с пленными отправилась на место обмена : Gazeta.ua 12:05
- Украина направила 306 пленных к линии разграничения для обмена (ФОТО) : ГолосUA 12:05
- Обмен пленными состоится в КПВВ "Майорское" : ForUm 12:04
- Обмен пленными: украинская сторона направила колонну из 306 человек на место встречи : Еспресо TV 12:04