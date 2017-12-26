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До конца года "Приватбанк" докапитализируют еще на 16 миллиардов - Минфин

До конца года "Приватбанк" докапитализируют еще на 16 миллиардов - Минфин (28)

УНИАН 2017.12.26 11:47
Финансы Средства, как и ранее, будут внесены в капитал в форме облигаций внутреннего государственного займа. Иллюстрация REUTERS Министерство финансов Украины на правах акционера национализированного в декабре 2016 года "ПриватБанка" пополнит капитал финучреждения на 16 миллиардов гривень до конца года. Как сообщили УНИАН в пресс-службе "ПриватБанка", дополнительные средства в капитал банка будут внесены в рамках июньского решения Кабинета министров о
ПРИВАТБАНК, ЗАЕМ, МИНФИН, ФИНАНСЫ, КАПИТАЛИЗАЦИЯ, ПЕРЕОЦЕНКА, EY, Украина
2017.12.27 (28)

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