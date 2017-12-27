Польша ввела новые правила трудоустройства иностранцев в стране (42)

Четверта Влада 2017.12.27 10:05

УНН В Польше с 2018 года начинают действовать новые правила трудоустройства иностранцев. В частности вводится плата за разрешение на работу в стране, передает УНН со ссылкой на "Польское радио". "С нового года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев", - говорится в сообщении. Отмечено, что заявления о намерении поручить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонную работу, период действия которых