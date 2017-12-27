Польша ввела новые правила трудоустройства иностранцев в стране (42)

2017.12.27 (42)2017.12.26 (32) →
- В Польше введут новые правила трудоустройства иностранцев : Комментарии.UA 12:32
- Под Ростовом построят самую большую автоелку юга России : Новости@MAIL.RU 12:32
- Новые правила трудоустройства иностранцев будут действовать в Польше : Donbass.UA 12:28
- Польша вводит новые правила для трудоустройства иностранцев : Украинский выбор 12:09
- Украинцам придется платить 30 злотых за разрешение на работу в Польше : ВестиUA 12:04
- Польша вводит новые правила трудоустройства для иностранцев в 2018 году : Днепр Час 11:29
- Польша меняет курс: заробитчан заставят платить : Znaj.ua 11:17
- В Польше с Нового года вводятся платные разрешения на работу для иностранцев : Народный Корреспондент 11:14
- С 2018 года украинским заробитчанам в Польше придется платить 30 злотых за трудоустройство : Комсомольская Правда в Украине 11:01
- В Польше с Нового года вводятся платные разрешения на работу для иностранцев : Николаев в подробностях 10:33
- Польша ввела новые правила трудоустройства для украинцев : Elise Journal 10:32
- За разрешение на работу в Польше украинцы будут платить 30 злотых : Телекомпания "Орбита" 10:27
- Стало известно, сколько будут платить украинцы за разрешение на работу в Польше : Капитал 10:20
- В Польше вводят новые правила трудоустройства для иностранцев : Местные вести 10:14
- Польша ввела новые правила трудоустройства иностранцев в стране : Четверта Влада 10:05
- В Польше будут действовать новые правила для гастарбайтеров. Что изменится для украинцев? : Еспресо TV 10:04
- За разрешение работать придется платить: что ждет украинцев в Польше : Вести-UA 10:03
- В Польше с Нового года вводятся платные разрешения на работу для иностранцев : Страна.ua 09:47
- Мы знаем, что обсуждают в городе 27 декабря : Vgorode.ua 09:33
- Украинцам придется платить 30 злотых за разрешение на работу в Польше : Украина криминальная 09:32
- Работа в Польше: новые правила трудоустройства для иностранцев : Багнет 09:31
- Работа в Польше: за трудоустройство придется платить : Аргументы и Факты Украина 09:08
- Новые правила трудоустройства иностранцев будут действовать в Польше : From-UA.com 09:05
- В Польше украинцам придется платить за разрешение на работу : Український Бізнес Ресурс 08:45
- С нового года поменяются правила трудоустройства украинцев в Польше : Факты и комментарии 08:34
- В трех районах Сахалина введен режим ЧС : Вести FM 08:34
- За разрешение работать придется платить и это еще не все: что ждет украинцев в Польше : NewsMir.info 08:12
- За разрешение на работу в Польше придется платить : ICTV Факти 08:06
- Польша ввела новые правила трудоустройства иностранцев в стране : Українські національні новини 08:03
- Польша ввела новые правила трудоустройства иностранцев в стране : ПрессОрг24 08:01
- За разрешение работать придется платить и это еще не все: что ждет украинцев в Польше : Politeka 07:40
- Польша вводит новые правила трудоустройства для иностранцев в 2018 году : УСБН Вінниця 07:16
- Польша вводит новые правила трудоустройства для иностранцев в 2018 году : УСБН Чернігів 07:16
- Польша вводит новые правила трудоустройства для иностранцев в 2018 году : УСБН Житомир 07:16
- Борьба продолжается: суд Австрии дал Фирташу отстрочку от экстрадиции в США : УСБН Івано-Франківськ 07:15
- Польша вводит новые правила трудоустройства для иностранцев в 2018 году : УСБН Івано-Франківськ 07:15
- Украинцы будут платить за разрешение работы в Польше : АСН.in.ua 07:13
- Польша вводит новые правила трудоустройства для иностранцев в 2018 году : УСБН Запоріжжя 07:13
- В Польше ввели новые правила трудоустройства для иностранцев : Комментарии.UA 07:02
- С нового года украинцам придется платить за разрешение работать в Польше : РИА Новости Украина 05:37
- В Польше украинцам придется платить за разрешение на работу : Апостроф 05:15
- В Луганской области за сутки изъяты 35 взрывоопасных предметов : Arena.press 04:12
- Польша вводит платные разрешения на работу : Сегодня.ua 04:12
- Украинцам придется платить 30 злотых за разрешение на работу в Польше : Arena.press 03:12
- ЕС раскритиковал недопуск Навального к участию в выборах президента РФ : NewsMir.info 03:12
- Украинцам придется платить 30 злотых за разрешение на работу в Польше : 112.ua 03:02
- Украинцам придется платить 30 злотых за разрешение на работу в Польше : УкропNews.com 00:16