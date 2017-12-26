Безвозвратные потери ВСУ в 2017 году - 191 боец, - Генштаб (51)

IPress.ua 2017.12.26 20:36

В общем санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированы и больные) составляют 1265 военнослужащих За 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составляют почти две сотни военнослужащих. Фото: УНИАН Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает ВВС Украина. В частности, в сообщении указывается, что по состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии в нынешнем году составляют 191