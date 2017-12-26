Безвозвратные потери ВСУ в 2017 году - 191 боец, - Генштаб (51)

2017.12.27 (51)2017.12.26 (52) →
- Смертельные итоги года: сколько украинских бойцов погибло в 2017 : УСБН Івано-Франківськ 12:16
- Минпромторг РФ просубсидирует производство авто на сжиженном газе : Спутник 12:16
- Смертельные итоги года: сколько украинских бойцов погибло в 2017 : УСБН Чернігів 12:16
- Смертельные итоги года: сколько украинских бойцов погибло в 2017 : УСБН Житомир 12:16
- Смертельные итоги года: сколько украинских бойцов погибло в 2017 : УСБН Запоріжжя 12:13
- Смертельные итоги года: сколько украинских бойцов погибло в 2017 : Антикор.com.ua 12:11
- В 2017 году безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили почти две сотни военнослужащих : Мариуполь-Экспресс 12:00
- Генштаб: безвозвратные потери ВСУ с начала года - 191 военный : #Буквы 11:19
- В Генштабе подсчитали наши потери за 2017 год : Ukrnews.info 10:59
- Безвозвратные потери ВСУ в 2017 году: названы ужасные цифры : Znaj.ua 10:47
- Сотни погибших и раненых: Генштаб назвал потери в 2017 году : Realist.online 10:35
- В Генштабе подсчитали наши потери за 2017 год : Фраза.ua 10:34
- Генштаб назвал безвозвратные потери ВСУ в 2017 году : Новости Луганска 10:22
- В Генштабе назвали безвозвратные потери ВСУ в текущем году : Noocrat 10:21
- Генштаб ВСУ озвучил потери Украины на Донбассе за год : Медиа-группа "Объектив" 10:17
- Меланья Трамп распорядилась спилить самое старое дерево у Белого дома : Четверта Влада 10:05
- За год безвозвратные потери ВСУ составили около двухсот воинов : 62.ua 10:05
- Потери ВСУ на Донбассе в 2017 году: названы страшные цифры : Вести-UA 10:03
- За год безвозвратные потери ВСУ составили около двухсот воинов : 0642 Луганск 10:02
- В Генштабе назвали число потерь ВСУ за год : 2000.ua 10:00
- Стало известно, сколько погибло бойцов ВСУ в 2017 году : IPnews 09:48
- Украинская армия в 2017 году потеряла погибшими 191 бойца : UA-Reporter.com 09:44
- В Генштабе озвучили потери ВСУ за год : Голос Столицы 09:42
- Генштаб: Безвозвратные потери ВСУ в 2017 году - 191 военнослужащий : Гордон 09:35
- Генштаб: Безвозвратные потери ВСУ в 2017 году - 191 боец : Vector News 09:17
- Генштаб назвал безвозвратные потери ВСУ в 2017 году : ForUm 09:04
- Приморский предприниматель пытался ввезти санкционку из США и попал под суд : Приморское Телевидение и Радио 09:04
- В Генштабе сообщили о потерях украинской армии на Донбассе за 2017 год : Trust.UA 08:55
- В 2017 году ВСУ потеряли 191 бойца : ГолосUA 08:35
- В Генштабе рассказали о потерях ВСУ в 2017 году : Elise Journal 08:32
- Война на Донбассе: в генштабе назвали количество погибших военных в 2017 году : Подробности.ua 08:10
- В Генштабе назвали безвозвратные потери ВСУ в текущем году : Зеркало недели. Украина 07:47
- В Генштабе назвали безвозвратные потери ВСУ в текущем году : УкропNews.com 07:45
- Фонтаны и парки: каким может стать Проспект Вернадского после реновации : РИА Недвижимость 07:45
- В Генштабе назвали количество погибших военнослужащих ВСУ в этом году : Passage.com.ua 07:29
- Названо число безвозвратных потерь ВСУ в 2017 году : Апостроф 07:15
- В Генштабе назвали количество погибших военнослужащих ВСУ в этом году : Arena.press 07:12
- В Генштабе назвали количество погибших военнослужащих ВСУ в этом году : Media House 07:07
- В Генштабе назвали количество погибших военнослужащих ВСУ в этом году : РБК-Україна 06:41
- Потери ВСУ на Донбассе в 2017 году: названы ужасающие цифры : Обозреватель 05:40
- Сколько героев потеряла Украина в АТО за этот год : Politeka 05:40
- За 2017 год безвозвратные потери ВСУ составляют почти две сотни военнослужащих - Генштаб : Вибори в Україні та світі 04:17
- Смертельные итоги года: сколько украинских бойцов погибло в 2017 : УСБН Вінниця 02:16
- Смертельные итоги года: сколько украинских бойцов погибло в 2017 : УСБН Житомир 02:16
- Скільки потрібно випити, щоб танцювати як професіонал : Ukr.Media 02:16
- Смертельные итоги года: сколько украинских бойцов погибло в 2017 : УСБН Чернігів 02:15
- Смертельные итоги года: сколько украинских бойцов погибло в 2017 : УСБН Івано-Франківськ 02:15
- В Генштабе назвали количество погибших, пропавших без вести и плененных военных в 2017 году : ТСН.ua 02:14
- Смертельные итоги года: сколько украинских бойцов погибло в 2017 : УСБН Запоріжжя 02:13
- В Генштабе ВСУ назвали число безвозвратных потерь в 2017 году : Noocrat 01:21
- Смертельные итоги года: сколько украинских бойцов погибло в 2017 : Новини онлайн 24 01:09
- За 2017 год безвозвратные потери ВСУ составляют почти две сотни военнослужащих - Генштаб : Times.dn.ua 00:53
- В Генштабе назвали количество погибших и пострадавших на Донбассе военных : InfoResist.org 00:45
- Смертельные итоги года: сколько украинских бойцов погибло в 2017 : Politeka 00:40
- Крым - это только начало : Rusfact.ru 00:40
- Генштаб озвучил потери ВСУ за 2017 год : QHA Крымские Новости 00:33