Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Безвозвратные потери ВСУ в 2017 году - 191 боец, - Генштаб (51)

IPress.ua 2017.12.26 20:36
В общем санитарные потери украинской армии в 2017 году (раненые, травмированы и больные) составляют 1265 военнослужащих За 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составляют почти две сотни военнослужащих. Фото: УНИАН Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает ВВС Украина. В частности, в сообщении указывается, что по состоянию на 18 декабря безвозвратные потери украинской армии в нынешнем году составляют 191
ПОТЕРЯ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ГЕНШТАБ, ГОД, ПЛЕННЫЙ, БОЕЦ, Украина
2017.12.27 (51)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2017
© InfoStream, 2017