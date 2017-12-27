В Минобороны сообщили, когда начнется строительство патронного завода (46)

2017.12.27 (46)2017.12.26 (9) →
- В 2018 году в Украине начнется строительство завода по производству боеприпасов : Экономические известия 12:33
- Полторак анонсировал строительство завода по производству боеприпасов : Газета День 12:28
- В Минобороне рассказали о строительстве завода дефицитных боеприпасов : Глобус Одессы 12:20
- Глава военного ведомства: Завод боеприпасов начнут строить в 2018 году : Черноморская телерадиокомпания 12:17
- В Минобороне рассказали о строительстве завода дефицитных боеприпасов : Вести.ua 12:16
- В Украине построят завод по производству боеприпасов - Полторак : Контракты.ua 12:07
- Стало известно, когда в Украине начнут строить завод по производству боеприпасов : СтройОбзор 11:49
- "Этот завод обеспечит непрерывное снабжение боеприпасов для ВСУ", - Полторак анонсировал строительство важного для Украины предприятия. Подробности : УкропNews.com 11:45
- "Этот завод обеспечит непрерывное снабжение боеприпасов для ВСУ", - Полторак анонсировал строительство важного для Украины предприятия. Подробности : Dialog.ua 11:32
- Полторак анонсировал строительство в Украине завода по производству боеприпасов : Donbass.UA 11:27
- В Украине появится завод по производству боеприпасов : РепортерUA 11:12
- В Украине в 2018 году начнется строительство завода по производству боеприпасов : Times.dn.ua 10:53
- В Украине построят завод по изготовлению боеприпасов : Електронні Вісті 10:45
- Строительство завода боеприпасов влетит в 1,4 млрд грн : Hubs 10:43
- В Мурманске наградят отличившихся спасателей : Городской портал 10:43
- В Украине в 2018 году начнется строительство завода по производству боеприпасов : ОстроВ 10:10
- В Украине построят завод по производству боеприпасов - Полторак : Mk.Mk.Ua 10:10
- Полторак рассказал, когда в Украине построят завод по производству боеприпасов : "Наша газета" (Луганск) 10:08
- В Украине построят завод по изготовлению боеприпасов : Аргументы и Факты Украина 10:08
- В Украине построят завод по производству боеприпасов : Вести-UA 10:03
- Вскоре в Украине построят завод по производству боеприпасов, − Полторак : УРА-Информ 10:00
- Вскоре в Украине построят завод по производству боеприпасов, ? Полторак : LikeNews 09:58
- Полторак рассказал, когда в Украине построят завод по производству боеприпасов : MIGnews.com.ua 09:38
- Полторак анонсировал строительство в Украине завода по производству боеприпасов : ReplyUA.net 09:36
- Полторак анонсировал строительство нового завода по производству боеприпасов для ВСУ : ReplyUA.net 09:36
- Полторак рассказал о скором строительстве завода боеприпасов для ВСУ : ГолосUA 09:35
- Полторак сообщил, когда начнется строительство патронного завода : #Буквы 09:19
- Полторак анонсировал строительство завода по производству боеприпасов : Vector News 09:17
- В Украине построят завод по производству боеприпасов : Обозреватель 09:10
- Завод по изготовлению боеприпасов: Полторак уточнил, на чем будет специализироваться предприятие : NewsOne 09:09
- В Украине построят завод по изготовлению боеприпасов : ICTV Факти 09:06
- Строительство завода по изготовлению боеприпасов стартует в Украине в 2018 году, - Полторак : КНК Медиа 08:53
- В 2018 году в Украине начнут строить завод по производству боеприпасов : Український Бізнес Ресурс 08:45
- Полторак анонсировал строительство завода по производству боеприпасов : Gazeta.ua 08:35
- Глава военного ведомства: Завод боеприпасов начнут строить в 2018 году : QHA Крымские Новости 08:32
- В Минобороны говорят, что в 2018 году в Украине начнут строительство завода по изготовлению боеприпасов : Еспресо TV 08:04
- В Украине построят завод по производству боеприпасов : ТВі 07:56
- В Минобороны сообщили, когда начнется строительство патронного завода : Телеграф.com.ua 07:43
- Свята та іменин 27 грудня: 4 дні до Нового Року : Район.in ua 07:43
- В Украине построят завод по производству боеприпасов - Полторак : Bigmir)net Новости 07:09
- На новый завод по производству боеприпасов для ВСУ выделили 1,4 миллиарда гривен : Телеканал новин "24" 07:00
- В Украине построят завод по производству боеприпасов - Полторак : Корреспондент.net 06:46
- В 2018 году Украина построит завод по производству дефицитных боеприпасов : Информационное Сопротивление 06:42
- В Киевской области чиновница брала взятку в виде автомобиля : Vector News 05:17
- В Украине построят новый завод боеприпасов за 1,4 млрд грн - Полторак : УСБН Вінниця 05:16
- В Украине построят новый завод боеприпасов за 1,4 млрд грн - Полторак : УСБН Житомир 05:16
- В Украине построят новый завод боеприпасов за 1,4 млрд грн - Полторак : УСБН Чернігів 05:16
- В Украине построят новый завод боеприпасов за 1,4 млрд грн - Полторак : УСБН Івано-Франківськ 05:15
- В Украине построят новый завод боеприпасов за 1,4 млрд грн - Полторак : УСБН Запоріжжя 05:13