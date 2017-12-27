В Минобороны сообщили, когда начнется строительство патронного завода (46)

Телеграф.com.ua 2017.12.27 07:43

Новости Бизнеса: Министр обороны Степан Полторак рассказал, что 2018 года в Украине начнется строительство завода, который будет производить боеприпасы для ВСУ. В 2018 году в Украине начнется строительство завода, который будет производить боеприпасы для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак эфире телеканала ZIK во вторник, 26 декабря. По словам министра, Кабмин уже выделил средства на реализацию этого проекта.