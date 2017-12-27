Чиновница получила взятку автомобилем в Киевской области (39)

2017.12.27 (39)2017.12.26 (21) →
- На Киевщине чиновница получила взятку иномаркой : Единая Одесса 12:30
- На Киевщине поймали взяточницу с необычным "подарком" : Politica.com.ua 12:27
- На Киевщине поймали взяточницу с необычным "подарком" : Abzac.in.ua 12:04
- В Киевской обл. чиновница брала взятку автомобилем, - прокуратура : Українські реалії 11:59
- На Киевщине чиновница получила взятку иномаркой : Новости Луганска 11:22
- Межбанк открылся котировками доллара 27,88/27,92 : Kyiv.osp-ua.info 11:22
- Требовала машину и деньги: под Киевом за взятку задержали чиновницу : Аргументы и Факты Украина 11:08
- На Киевщине видная чиновница получила довольно необычную взятку : КиевПравда 11:07
- В Киевской области чиновницу поймали на взятке в виде автомобиля : Голос Столицы 10:42
- На Киевщине чиновница брала взятку автомобилем : Коментарі:Київ 10:07
- Секретарь бюджетной комиссии киевского поселка получила взятку автомобилем : 368.media 10:04
- На Киевщине задержали женщину-чиновника на взятке в виде автомобиля (ФОТО) : Киевская Правда 09:56
- Авто и 5 тыс. грн - под Киевом за взятку задержали чиновницу : ICTV Факти 09:36
- Под Киевом чиновница поселкового совета получила взятку автомобилем : Страна.ua 09:32
- На Киевщине чиновницу задержали при получении взятки в виде автомобиля : Олигарх Медиа 09:20
- На Киевщине чиновницу задержали при получении взятки в виде автомобиля : УСБН Вінниця 09:16
- На Киевщине чиновницу задержали при получении взятки в виде автомобиля : УСБН Житомир 09:16
- На Киевщине чиновницу задержали при получении взятки в виде автомобиля : УСБН Івано-Франківськ 09:15
- В Киевской области чиновница взяла взятку автомобилем : Контракты.ua 09:07
- На Киевщине чиновница получила взятку иномаркой : ForUm 09:04
- Полиция Киевской области задержала чиновницу поселкового совета - ФОТО : УРА-Информ 09:00
- В Киевской области чиновница взяла взятку автомобилем : Вечерние новости 08:16
- На Киевщине чиновница получила взятку в виде автомобиля : Еспресо TV 08:04
- В Киевской области чиновница взяла взятку автомобилем : Происшествия в Украине 06:44
- В Красноярске во время поисков пропавшей женщины обнаружен истерзанный труп : Городские новости Красноярск 06:44
- На Киевщине задержана чиновница поселкового совета получившая взятку автомобилем : Center of Real Estate 06:22
- В Киевской области чиновница брала взятку в виде автомобиля : Vector News 05:17
- В Украине построят новый завод боеприпасов за 1,4 млрд грн - Полторак : УСБН Вінниця 05:16
- На Киевщине задержана чиновница поселкового совета получившая взятку автомобилем : Интерфакс-Україна 04:06
- Требовала автомобиль: стало известно о задержании секретаря сельсовета Киевской области : Апостроф 04:00
- В Киевской области чиновница брала взятку в виде автомобиля : "Наша газета" (Луганск) 03:08
- В Киевской области чиновница брала взятку в виде автомобиля : ЛІГАБізнесІнформ 02:38
- На Киевщине чинуша взяла мзду автомобилем : Украина криминальная 01:32
- На Киевщине поймали взяточницу с необычным "подарком" : УСБН Житомир 01:16
- На Киевщине поймали взяточницу с необычным "подарком" : УСБН Чернігів 01:16
- На Киевщине поймали взяточницу с необычным "подарком" : УСБН Івано-Франківськ 01:15
- На Киевщине поймали взяточницу с необычным "подарком" : УСБН Запоріжжя 01:13
- В Киевской области чиновница брала взятку автомобилем : Сегодня.ua 01:12
- В Киевской области чиновница попалась на взятке в виде автомобиля : #Буквы 00:19
- Чиновница получила взятку автомобилем в Киевской области : АСН.in.ua 00:12
- На Киевщине поймали взяточницу с необычным "подарком" : Антикор.com.ua 00:11
- В Киевской области чиновница брала взятку автомобилем : Багнет 00:01