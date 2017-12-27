Чиновница получила взятку автомобилем в Киевской области (39)

АСН.in.ua 2017.12.27 00:12

Секретаря одного из поселковых советов Киевской области задержали за получение взятки в виде автомобиля и пяти тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы. Как сообщается, женщину задержали после передачи второй части взятки, которую она получила в виде автомобиля Volkswagen Sharan и 5 тысяч гривен. Отмечается, что первая часть взятки составляла две тысячи долларов, которую чиновница получила еще в ноябре.