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Фокус: Украина

Чиновница получила взятку автомобилем в Киевской области (39)

АСН.in.ua 2017.12.27 00:12
Секретаря одного из поселковых советов Киевской области задержали за получение взятки в виде автомобиля и пяти тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы. Как сообщается, женщину задержали после передачи второй части взятки, которую она получила в виде автомобиля Volkswagen Sharan и 5 тысяч гривен. Отмечается, что первая часть взятки составляла две тысячи долларов, которую чиновница получила еще в ноябре.
ВЗЯТКА, СЕКРЕТАРЬ, ПОСЕЛОК, ИСПОЛКОМ, ЧИНОВНИЦА, ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА, Киев, США, Украина
2017.12.27 (39)

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