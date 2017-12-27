Луценко признал ошибку в публичном сведении счетов с НАБУ (67)

QHA Крымские Новости 2017.12.27 05:32

Глава Генпрокуратуры Юрий Луценко не отказывается от своих обвинений в адрес НАБУ, однако отмечает, что не стоило это делать публично КИЕВ (QHA) - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что во время общения с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником они пришли к единому мнению, что публичное сведение счетов является ошибкой. - Мы встретились с господином Сытником буквально на днях, после его