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Фокус: Украина

Луценко признал ошибку в публичном сведении счетов с НАБУ (67)

QHA Крымские Новости 2017.12.27 05:32
Глава Генпрокуратуры Юрий Луценко не отказывается от своих обвинений в адрес НАБУ, однако отмечает, что не стоило это делать публично КИЕВ (QHA) - Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что во время общения с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником они пришли к единому мнению, что публичное сведение счетов является ошибкой. - Мы встретились с господином Сытником буквально на днях, после его
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2017.12.27 (67)

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