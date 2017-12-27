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РФ снова нарушила конвенцию ООН: Украина готовит документы для трибунала

РФ снова нарушила конвенцию ООН: Украина готовит документы для трибунала (58)

УСБН Житомир 2017.12.27 03:16
В феврале 2018 года Украина подаст меморандум в рамках иска в Международный трибунал по морскому праву (Гамбург, Германия) о нарушении РФ Конвенции ООН Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. "Мы также завершаем сейчас работу над нашим меморандумом о морской конвенции, и он будет представлен на рассмотрение Арбитража в феврале 2018 года", - сказала Зеркаль.
АРБИТРАЖ, УКРАИНА, МЕМОРАНДУМ, ЮРИСДИКЦИЯ, КОНВЕНЦИЯ, ТРИБУНАЛ, Зеркаль, Украина, Россия, Крым, Гаага, Германия, Гамбург
2017.12.27 (58)

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