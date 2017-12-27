Луценко пообещал вернуть в госбюджет дополнительные миллиарды Януковича (53)

Finance.UA 2017.12.27 11:35

В начале 2018 Генеральная прокуратура планирует вернуть в бюджет еще 5 миллиардов гривен средств, незаконно полученных экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением. Об этом сообщил в интервью украинским телеканалам 26 декабря вечером генпрокурор Юрий Луценко, пишет "Радио Свобода". "Надеюсь, что на этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств по тем, которые по небрежности