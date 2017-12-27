Полозов требует обнародовать указ об освобождении Умерова и Чийгоза (56)

Новости Крыма за 15 минут 2017.12.27 11:02

Адвокат Николай Полозов подал административные иски от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова в администрацию президента РФ Владимира Путина с требованием предоставить указы о их освобождении. Об этом на странице в Facebook написал сам Николай Полозов. "Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании", - написал правозащитник.