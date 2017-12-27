В Москве стрельба и захват заложников, есть погибший (102)

- Стрельба и захват заложников в Москве: сообщается об одном погибшем : Joinfo 12:37
- "Буду биться до конца" - заявил директор московской фабрики, убивший судебного пристава : Факты и комментарии 12:34
- Громкие "разборки" в столице РФ: стало известно, почему директор фабрики в Москве вышел из себя и начал стрелять по людям, - СМИ : Dialog.ua 12:32
- В Москве экс-директор кондитерской фабрики открыл стрельбу и взял заложников, есть погибший и раненые - СМИ : АТН 12:31
- В Москве стрельба на кондитерской фабрике : Петр и Мазепа 12:25
- Подросток из Петербурга домогался детей в детском саду : Piter.TV 12:25
- Буту биться до конца: директор фабрики рассказал, за что расстрелял сотрудников : Znaj.ua 12:18
- В Москве бывший директор фабрики "Меньшевик" открыл огонь по посетителям : Uapress.info 12:15
- O femeie din Chisinau s-a aruncat de la etajul 12 al blocului in care locuia. Ce a scris in biletelul de adio : Basarabia.md 12:15
- Экс-директор фабрики "Меньшевик" в Москве стрелял в сотрудников, есть жертвы : АСН.in.ua 12:13
- Стрельба на кондитерской фабрике в Москве: появились новые подробности : Arena.press 12:12
- Буду стреляться: взявший заложников в Москве директор оказался отцом 8 детей : Politeka 12:10
- Силовики начали штурм фабрики в Москве, где директор взял заложников - видео-трансляция с места событий : Gazeta.ua 12:06
- В Москве директор кондитерской фабрики устроил перестрелку: стала известна причина : Главред 12:05
- В армію бойовиків "ДНР" уже вербують навіть "чиновників адміністрацій" : Главком 12:05
- Стрелок с фабрики в Москве пошел на дело не один : LikeNews 11:58
- "У меня восемь детей": экс-директор кондитерской фабрики в Москве открыл стрельбу, есть жертвы : В Час Пик 11:46
- Экс-владелец московской фабрики, захвативший заложников: "Буду стрелять или сдаваться" [видео] : Комсомольская Правда в Украине 11:46
- В Москве директор кондитерской фабрики захватил заложников, есть жертвы : InfoResist.org 11:46
- В Москве экс-хозяин кондитерской фабрики захватил здание, взял заложников и устроил стрельбу, есть погибший : Українські Новини 11:45
- В Москве на кондитерской фабрике бывший собственник открыл стрельбу : Инфолайн 11:45
- Кровавая расправа на кондитерской фабрике в Москве: уволенный директор открыл огонь по посетителям и взял заложников, есть погибшие - кадры : УкропNews.com 11:45
- В Москве экс-директор кондитерской фабрики устроил стрельбу : Слово і Діло 11:44
- В Москве на кондитерской фабрике стрельба: есть погибшие и заложники : Гуру.ua 11:42
- Музеи Барнаула на каникулах предлагают десятки программ и мастер-классов : Городской портал 11:42
- Стрельба на кондитерской фабрике в Москве: появились новые подробности : Сегодня.ua 11:42
- В Москве экс-владелец фабрики открыл огонь и взял заложников : Голос Столицы 11:42
- Суд над Януковичем: на допрос прибыл командующий ВМС Украины : РБК-Україна 11:42
- Стрельба на кондитерской фабрике в Москве: СМИ рассказали о личности убитого : Новое Время 11:41
- В Петербурге за счет городского бюджета отремонтируют 262 жилых дома-памятника : Экономика сегодня 11:40
- Стрелял в упор четыре раза: появились новые подробности о ЧП на фабрике в Москве : Обозреватель 11:40
- Стрельба на фабрике в Москве. Спецоперация силовиков : РИА Новости Украина 11:37
- В Москве директор кондитерской фабрики захватил заложников, есть жертвы : РИА Мелитополь 11:37
- Появились подробности стрельбы на кондитерской фабрике в Москве : Інформатор.news 11:36
- В московской полиции опровергли информацию о заложниках на фабрике "Меньшевик" : Гордон 11:36
- Стрельба на фабрике в Москве: стали известны подробности : Главком 11:35
- Луценко пообещал вернуть в госбюджет дополнительные миллиарды Януковича : Finance.UA 11:35
- Захват заложников на кондитерской фабрике в Москве: появилось видео : ГолосUA 11:35
- Стрельба на московской кондитерской фабрике: бывший собственник подстрелил охранника : From-UA.com 11:34
- Кровавая расправа на кондитерской фабрике в Москве: уволенный директор открыл огонь по посетителям и взял заложников, есть погибшие - кадры : Dialog.ua 11:32
- У нового поставщика газа для Одесского припортового завода обнаружили связи с Дмитрием Фирташом : BlackSeaNews.net 11:32
- Экс-директор кондитерской захватил заложников в Москве: есть жертвы : QHA Крымские Новости 11:32
- В Москве на кондфабрике открыли смертельную стрельбу и захватили заложников : Укринформ 11:32
- Стрельба на фабрике в Москве: погиб один человек : ДонПресс 11:28
- В Москве директор кондитерской фабрики захватил заложников, есть погибшие : Преступности.нет 11:26
- В Москве директор кондитерской фабрики устроил стрельбу, есть погибший : Без Табу 11:17
- Экс-директор фабрики "Меньшевик" объяснил мотивы стрельбы : Вибори в Україні та світі 11:17
- В Москве экс-директор кондитерской фабрики открыл стрельбу и взял заложников, есть погибший и раненые : УкропNews.com 11:16
- Появились подробности стрельбы в российской столице : Ведомости-Украина 11:16
- Российские следователи рассказали, кто открыл стрельбу на кондитерской фабрике "Меньшевик" : Страна.ua 11:16
- В России произошла стрельба на кондитерской фабрике, убит один человек : Український Бізнес Ресурс 11:15
- В Москве на кондитерской фабрике стрельба: есть погибшие и заложники : Новости N 11:15
- В Москве экс-собственник кондитерской фабрики устроил стрельбу - один погибший : НикВести 11:14
- Выход из метро "Охотный ряд" в Москве закроют в новогоднюю ночь из-за концерта : ТАСС 11:14
- В Москве мужчина открыл стрельбу и взял заложников: есть жертвы : Телеграф.com.ua 11:13
- Жуткий конфуз: Киркоров рассмешил сеть, перепутав глиттер с клитором (видео) : Styler РБК-Украина 11:12
- В Москве со стрельбой захватили заложников, есть жертвы : Arena.press 11:12
- Бывший собственник кондитерской фабрики убил на территории своего предприятия человека : RUpor.info 11:12
- В Москве на кондитерской фабрике после стрельбы захватили заложников, есть погибший : Arena.press 11:12
- В Москве произошла стрельба на фабрике: есть жертвы : РепортерUA 11:12