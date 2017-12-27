В Москве стрельба и захват заложников, есть погибший (102)

Politeka 2017.12.27 10:10

09:39 27 Декабря 2017 В Москве на улице Иловайской директор кондитерской фабрики "Меньшевик" открыл огонь по посетителям, смертельно ранив одного Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По предварительной информации, очевидно, мужчина начал стрелять в своих посетителей, которые требовали вернуть им долги. Среди раненых могут быть несколько сотрудников Службы судебных приставов Москвы, - стрельба началась после того, как они вместе с кредитором пришли