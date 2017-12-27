Госсекретарь США призвал Лаврова снизить уровень насилия на Донбассе и вернуть российских офицеров в СЦКК (26)

УНИАН 2017.12.27 19:32

Война Госсекретарь выразил обеспокоенность США в связи с ростом насилия на востоке Украины. Рекс Тиллерсон / REUTERS Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон призвал министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова снизить уровень насилия на Донбассе и вернуть представителей РФ в Совместный центра по контролю и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).