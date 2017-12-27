Украина сможет покупать газ у России по рыночной цене (1)

Кросс-медиа 2017.12.27 12:23
Украина сможет закупать газ у Российской Федерации по рыночной цене и без
переплат за транспортировку. Такое заявление сделал коммерческий директор
НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, сообщает Громадське.
По словам представителя НАКа, согласно решению Стокгольмского арбитража
Украина также будет иметь возможность покупать газ в Европе по той же цене.
"Единственная разница в том, что если мы покупаем в России, то мы покупаем
АРБИТРАЖ, ТРАНЗИТ, ГАЗ, СЛОВАКИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ПЕРЕПЛАТА, Витренко
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