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Фокус: Украина

Украина сможет покупать газ у России по рыночной цене (1)

Кросс-медиа 2017.12.27 12:23
Украина сможет закупать газ у Российской Федерации по рыночной цене и без переплат за транспортировку. Такое заявление сделал коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, сообщает Громадське. По словам представителя НАКа, согласно решению Стокгольмского арбитража Украина также будет иметь возможность покупать газ в Европе по той же цене. "Единственная разница в том, что если мы покупаем в России, то мы покупаем
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2017.12.28 (1)

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