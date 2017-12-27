Украина сможет покупать газ у России по рыночной цене (1)

Кросс-медиа 2017.12.27 12:23

Украина сможет закупать газ у Российской Федерации по рыночной цене и без переплат за транспортировку. Такое заявление сделал коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, сообщает Громадське. По словам представителя НАКа, согласно решению Стокгольмского арбитража Украина также будет иметь возможность покупать газ в Европе по той же цене. "Единственная разница в том, что если мы покупаем в России, то мы покупаем