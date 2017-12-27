Селтик заработает на переходе ван Дейка из Саутгемптона в Ливерпуль (9)

Football.ua 2017.12.27 21:37

Селтик получит чуть больше шести миллионов фунтов с перехода Вирджила ван Дейка из Саутгемптона в Ливерпуль. Вирджил ван Дейк, Getty Images 27 декабря 2017, 21:27 Селтик продал Вирджила ван Дейка в Саутгемптон летом 2015-го года за 13 миллионов фунтов. В ходе переговоров клубы согласовали клаусулу, согласно которой "кельтам" полагается 10% от прибыли, которую "святые" получат с последующей продажи нидерландца.