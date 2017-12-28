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Из-за взрыва в Кабуле погибли 40 человек: кадры с места трагедии

Из-за взрыва в Кабуле погибли 40 человек: кадры с места трагедии (76)

QHA Крымские Новости 2017.12.28 12:33
Десятки людей получили ранения после взрыва в центре афганской столицы КАБУЛ (QHA) - В результате взрыва в Кабуле, который прогремел утром 27 декабря, 40 человек погибли и 30 получили ранения. Как сообщает информационное агентство TOLOnews, взрыв произошел в культурном центре "Тебьян". По информации агентства, группировка "Талибан" опровергает свою причастность к взрыву. Между тем, по сообщению китайского информационного агентства Xinhua News,
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