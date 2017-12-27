В плену остаются еще более ста человек - СБУ (94)

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- Медведчук заявил, что за обмен пленными нужно благодарить боевиков и Москву : Луганск.info 00:59
- "На подвалах" в Донецке и Луганске будут созданы музеи оккупации - Порошенко : Times.dn.ua 00:53
- Украина продолжит работать над введением миротворцев на Донбасс - Порошенко : Times.dn.ua 00:53
- ОНЛАЙН В Борисполе встречают освобожденных украинских заложников: видео трансляция : Известия в Украине 00:49
- Президент поблагодарил Германию и Францию за помощь в освобождении военных из плена : Укринформ 00:47
- Президент Франции: мы должны освободить остальных пленных и положить конец конфликту на Донбассе : УНИАН 00:47
- Обмен пленными на Донбассе : УКРІНФОРМ Фото 00:45
- В аэропорту "Борисполь" проходит встреча украинских заложников. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ : УкропNews.com 00:45
- После семи часов ожидания в "Борисполе" встретили освобожденных украинцев : Українські Новини 00:45
- В Киев прибыли украинцы, освобожденные из плена боевиков: эксклюзивные фото : Апостроф 00:45
- Они дома. В "Борисполь" прибыли самолеты с освобожденными заложниками на Донбассе. Онлайн-трансляция : ТСН.ua 00:44
- Самолет с Порошенко и освобожденными украинцами вылетел в Киев : Телеграф.com.ua 00:43
- Боевики все еще удерживают 103 украинцев, - Грицак : ДнепрCity.net 00:28
- Встреча освобожденных из плена украинцев: онлайн : Bigmir)net Новости 00:39
- Президент назвал освобождение заложников важной победой и поблагодарил Церкви за молитвы : Религиозно-информационная служба Украины 00:38
- Патриарх Филарет и Митрополит Онуфрий вместе встречали освобожденных пленных в аэропорту Харькова : Религиозно-информационная служба Украины 00:38
- "Мы чувствовали любовь нашего народа, который молился за нас", - освобожденный из плена Игорь Козловский : Религиозно-информационная служба Украины 00:38
- Борт с освобожденными из плена украинцами приземлился в "Борисполе" : LB.ua 00:37
- Боевики передали Украине 73 заложников, они летят в Киев, Кабмин создал Национальную службу здоровья. Главное за день : Гордон 00:35
- Бирюков сообщил, что среди освобожденных на Донбассе украинцев - 41 гражданский и 32 военных : Гордон 00:35
- Порошенко пообещал украинцам, находящимся в плену, с тройной энергией работать над их освобождением (видео) : Факты и комментарии 00:34
- В Борисполе встретили самолеты с освобожденными на Донбассе украинцами : Страна.ua 00:32
- Порошенко в Харькове: Будем работать над освобождением украинцев, оставшихся в плену : Украина криминальная 00:32
- Фанаты "Александрии" выбрали лучшего игрока команды : Про Футбол 00:31
- В подвалах Донбасса, где удерживали украинских заложников, будет музей оккупации - Порошенко : ПрессОрг24 00:31
- Из луганских застенков освобождены двое фанатов "Зари" : Про Футбол 00:31
- Встреча освобожденных из плена украинцев: онлайн : Корреспондент.net 00:31
- Пленных освободим, а в подвалах сделаем музеи, - Порошенко : Телеканал новин "24" 00:30
- Одесское стояние, обмен пленными и актуальное замораживание : 2000.ua 00:30
- Порошенко: Украина своих не бросает. Пленные помогут освободить и других заложников : ДонПресс 00:28
- Родственников освобожденных пленных, несколько часов держат на холоде : ДонПресс 00:28
- Самолет с освобожденными пленными летит из Харькова в Киев : ДонПресс 00:28
- ОБСЕ про обмен заложников: Это лишь один шаг - много еще впереди : Газета День 00:27
- Как заработать в новогоднюю ночь : POLITOTA.com.ua 00:27
- Меркель и Макрон назвали успешным обмен пленными в Донбассе : Газета День 00:27
- Стало известно, почему пленница с проукраинской позицией осталась в Донецке : Донецкие Новости 00:26
- Украина вернет оставшихся заложников, добьется введения миротворцев на Донбасс и освобождения своей территории, заверяет Порошенко : Center of Real Estate 00:23
- Вертолеты с освобожденными из ОРДЛО украинцами приземлились в аэропорту Харькова : Center of Real Estate 00:23
- Порошенко и освобожденные заложники из Харькова вылетели в Киев : #Буквы 00:19
- Порошенко - освобожденным украинцам: Друзья, вы возвращаетесь в другую страну : #Буквы 00:19
- Минобороны обнародовало видео момента встречи первых украинских заложников : #Буквы 00:19
- В подвалах Донбасса, где удерживали украинских заложников, будет музей оккупации - Порошенко : Українські національні новини 00:17
- Медведчук анонсирует второй этап обмена пленными по формуле "74 на 29" : Вибори в Україні та світі 00:17
- Порошенко встретил освобожденных заложников : Vector News 00:17
- Освобождение заложников: Порошенко дал важное обещание тем, кто остался : Vector News 00:17
- Итоги среды на оккупированных территориях Донбасса. Главное : Вибори в Україні та світі 00:17
- Меркель и Макрон призвали стороны конфликта продолжить обмен заложниками : Вибори в Україні та світі 00:17
- Европа похвалила украинский обмен заложниками : Vector News 00:17
- Уточненные данные: освобождены 73 украинских заложника, боевикам передали 233 человека : Вибори в Україні та світі 00:17
- На Барбадосе жестоко убит брат мировой поп-звезды (фото) : УСБН Житомир 00:16
- Всеволод Погодин, основатель системы сертификации "ЕАС Аудит": "Гаджеты, используемые в качестве детских учебников, должны быть сертифицированы в России" : Vkurse.net 00:16
- Медведчук в эфире ТВ РФ рассказал, что 25 человек отказались возвращаться на подконтрольные "ЛДНР" территории : УСБН Житомир 00:16
- "Отпусти людей к родным!". Соцсети о том, как Порошенко пленных освобождал : Страна.ua 00:16
- Порошенко встретился с освобожденными из плена боевиков украинскими заложниками : Vector News 00:16