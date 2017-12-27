В плену остаются еще более ста человек - СБУ (94)

Слово і Діло 2017.12.27 21:44

Сепаратисты из самопровозглашенных республик удерживают еще 103 пленных. Об этом в среду, 27 декабря, заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на пресс-службу ведомства в Facebook. Обмен пленными стартовал: боевики уже освободили 16 человек - фотоНа Донбассе начался обмен заложниками, пока были освобождены первые 16 украинских пленных. "Нельзя не вспомнить тех, кто остается в плену политики России, страны -