Представитель президента в ВР Ирина Луценко заявила о новом переговорном процессе по обмену пленными на Донбассе (142)

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- В РФ не считают удерживаемых в России украинцев пленными : Bigmir)net Новости 13:09
- Порошенко объяснил, почему Украина не передала боевикам россиян : "Наша газета" (Луганск) 13:08
- В Кремле заявили, что не считают пленными незаконно удерживаемых в РФ украинцев : LB.ua 13:07
- При обмене пленными не был выдан ни один гражданин РФ : ВестиUA 13:04
- Бывшие пленники боевиков не смогли сдержаться, когда в Борисполе для них сотни человек спели Гимн Украины. ВИДЕО : УкрОП.org 12:59
- Кремль поддерживает формат "74 на 29" будущего обмена заложниками : Информационный портал города Измаил 12:51
- В Кремле заявили о полной поддержке следующего обмена пленными по формуле "74 на 29" : УНИАН 12:47
- Представитель президента в ВР Ирина Луценко заявила о новом переговорном процессе по обмену пленными на Донбассе : УкропNews.com 12:46
- "Герої! Вітаємо вдома!": как встречали освобожденных из плена украинских заложников. ФОТОрепортаж : УкропNews.com 12:45
- Стало известно, в какой больнице будут лечить освобожденных из плена бойцов : Styler РБК-Украина 12:42
- Обмен пленными: решение принимала Москва, начались новые переговоры : Politeka 12:40
- Обмен пленными: решение принимала Москва, идут новые переговоры : Новини онлайн 24 12:39
- Жертвами теракту в Кабулі стали десятки людей : Національна радіокомпанія України 12:39
- Прикордонники посилюють заходи безпеки на зимові свята : ЛІГАБізнесІнформ 12:38
- Порошенко объяснил, почему Украина не передала боевикам россиян : ЛІГАБізнесІнформ 12:38
- Песков: осужденные в России украинцы - не пленные : РИА Новости Украина 12:37
- Рінат Ахметов: У 2018-му році чекаю на гімн Ліги чемпіонів на Донбас Арені : Телеканал Футбол 12:37
- Украина начала новые переговоры с ОРДЛО об обмене пленными, - Луценко : Kramatorsk.info 12:37
- В школах ОРДО введут "уроки духовности". Захарченко поговорил с патриархом Кириллом : Informator.media 12:36
- Представитель президента в ВР Ирина Луценко заявила о новом переговорном процессе по обмену пленными на Донбассе : Dialog.ua 12:32
- Видео, которое обязательно стоит посмотреть каждому: бывшие пленники боевиков не смогли сдержаться, когда в Борисполе для них сотни человек спели Гимн Украины, - мощные кадры : УкропNews.com 12:16
- Порошенко встретил освобожденных пленных : NikMedia.com.ua 12:14
- Кремль поддерживает формат "74 на 29" будущего обмена заложниками : Телеграф.com.ua 12:14
- В плену на ОРДЛО остаются еще 103 украинца - начались новые переговоры об освобождении : NewsMir.info 12:12
- Курсы и репетиторство в Тверской области : Караван+Я 12:11
- Обмен пленными: решение принимала Москва, идут новые переговоры : Politeka 12:11
- Главарь "ЛНР" пообещал отменить комендантский час на новогодние и рождественские праздники : NewsOne 12:09
- "Такой шаг укрепит доверие": в ОБСЕ считают, что обмен пленными повлияет на решение конфликта на Донбассе : NewsOne 12:09
- В плену на ОРДЛО остаются еще 103 украинца - начались новые переговоры об освобождении : 62.ua 12:05
- НКРЕКП схвалила документи для впровадження нового ринку електроенергії : M!nd 12:03
- Видео, которое обязательно стоит посмотреть каждому: бывшие пленники боевиков не смогли сдержаться, когда в Борисполе для них сотни человек спели Гимн Украины, - мощные кадры : Dialog.ua 12:03
- В ДНР заявили, что Киев не вернул освобожденным пленным документы : Версии.com 12:03
- В Кремле оценили возможность обмена брошенных за решетку украинцев в РФ : Українські національні новини 12:02
- В плену на ОРДЛО остаются еще 103 украинца - начались новые переговоры об освобождении : 0642 Луганск 12:02
- В Кремле оценили возможность обмена брошенных за решетку украинцев в РФ : ПрессОрг24 12:01
- Экс-мэр Торецка спрятался в автобусе журналистов, чтобы не оказаться в "ОРДО" по обмену : Мариуполь-Экспресс 12:00
- Глава "ДНР" обсудил с патриархом Кириллом введение "уроков духовности" : Times.dn.ua 11:53
- Долгожданный обмен пленными. "Тема дня" 27.12 Эфиры на : ТелеБудка 11:51
- Обмен пленными: стало известно, почему Украина не выдала россиян : Znaj.ua 11:47
- "Мы прошли через страдания, пытки, боль, болезни", - Сеть взбудоражили первые слова ученого Игоря Козловского, освобожденного из плена "ДНР". Кадры : УкропNews.com 11:46
- Экс-мэр Торецка спрятался в автобусе, чтобы его не вернули ДНР : Спектр Новости 11:46
- Во Львове во время пожара пожарные спасли мужчину, который отравился продуктами горения : Рупор Житомира 11:40
- Военные отдельно от гражданских: стало известно, где будут лечить освобожденных из плена украинцев : Обозреватель 11:40
- В Днепре для приема освобожденных из плена подготовили целое отделение больницы : Факты и комментарии 11:34
- "Мы прошли через страдания, пытки, боль, болезни", - Сеть взбудоражили первые слова ученого Игоря Козловского, освобожденного из плена "ДНР". Кадры : Dialog.ua 11:32
- В сети появилось видео освобождения украинских пленных : Днепр Час 11:29
- Глава "ДНР" обсудил с патриархом Кириллом введение "уроков духовности" : Новости Луганска 11:22
- Представитель президента Украины анонсировала новый обмен (видео) : Ведомости-Украина 11:16
- Как их встречали: Освобожденные пленные приехали к родным. Итоги обмена : Знамя индустрии 11:13
- Глава "ДНР" обсудил с патриархом Кириллом введение "уроков духовности" : Новости Донбасса 11:10
- Геращенко о заложниках: До последнего момента не было уверенности, что обмен состоится : Контракты.ua 11:07
- Боевики "ДНР" заявляют, что одна из пленных отказалась от обмена : ВестиUA 11:04
- Украина начала новые переговоры об обмене пленными - Ирина Луценко : Дело.ua 11:02
- Ирина Луценко рассказала о втором этапе обмена пленными : Комментарии.UA 11:02
- Украина начала новые переговоры с ОРДЛО по обмену заложниками - Луценко : Times.dn.ua 10:53
- Освобожденных из плена военных готовы принять на реабилитацию в днепровской больнице им. Мечникова : ТелеБудка 10:51