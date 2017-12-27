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Представитель президента в ВР Ирина Луценко заявила о новом переговорном процессе по обмену пленными на Донбассе

Представитель президента в ВР Ирина Луценко заявила о новом переговорном процессе по обмену пленными на Донбассе (142)

УкропNews.com 2017.12.28 12:46
Ирина Луценко, представитель президента в ВР, заявила, что между Киевом и группировками "Л/ДНР" приступили к очередным переговорам по обмену заложниками. Представитель президента в ВР Ирина Луценко в телеэфире сообщила, что боевики подтвердили обмен более 20 пленных, передает "УКРОПНЬЮС". По ее словам, сейчас идет переговорный процесс, 23-25 человек уже получили подтверждение на обмен.
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2017.12.28 (142)

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