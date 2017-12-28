Украина обвинила ряд всемирно известных автоконцернов в незаконной работе в Крыму (29)

Обозреватель 2017.12.28 10:10

В оккупированном Россией Крыму продолжают работать ряд известных мировых автомобильных брендов в обход введенных странами Запада санкций. Об этом говорится на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В частности, речь идет об автоконцернах Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault и Lexus.