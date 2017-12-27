Минздрав: "Доступные лекарства" в 2018 пополнят не менее, чем 10 препаратами (3)

ДонПресс 2017.12.27 21:28

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому вносятся существенные изменения в реализацию программы "Доступные лекарства" в 2018 году. Минздрав Украины сообщает, что речь идет о дополнении программы минимум 10 торговыми названиями бесплатных препаратов, 2 действующими веществами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа - "Лозартан" и "Глибенкламид". Кроме того, для производителей в 2018 заработает новый механизм