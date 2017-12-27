Минздрав: "Доступные лекарства" в 2018 пополнят не менее, чем 10 препаратами (3)

ДонПресс 2017.12.27 21:28
Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому вносятся
существенные изменения в реализацию программы "Доступные лекарства" в 2018
году.
Минздрав Украины сообщает, что речь идет о дополнении программы минимум 10
торговыми названиями бесплатных препаратов, 2 действующими веществами для
лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа - "Лозартан" и
"Глибенкламид".
Кроме того, для производителей в 2018 заработает новый механизм
ДИАБЕТ, ЛЕКАРСТВО, ПРЕПАРАТ, АПТЕКА, ЗАБОЛЕВАНИЕ, АСТМА, Илык
, Украина