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Минздрав: "Доступные лекарства" в 2018 пополнят не менее, чем 10 препаратами

Минздрав: "Доступные лекарства" в 2018 пополнят не менее, чем 10 препаратами (3)

ДонПресс 2017.12.27 21:28
Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому вносятся существенные изменения в реализацию программы "Доступные лекарства" в 2018 году. Минздрав Украины сообщает, что речь идет о дополнении программы минимум 10 торговыми названиями бесплатных препаратов, 2 действующими веществами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа - "Лозартан" и "Глибенкламид". Кроме того, для производителей в 2018 заработает новый механизм
ДИАБЕТ, ЛЕКАРСТВО, ПРЕПАРАТ, АПТЕКА, ЗАБОЛЕВАНИЕ, АСТМА, Илык, Украина
2017.12.28 (3)

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