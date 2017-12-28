В Кабинете министров передумали повышать выплаты военным с начала года (2)

NewsMir.info 2017.12.27 21:12
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Кабмин решил свое постановление об увеличении денежного обеспечения
военнослужащих всех силовых структур, которое должно было вступить в силу 1
января 2018 года, ввести в действие на год позже.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря,
передают "Украинские новости".
В пояснительной записке к документу сказано, что согласно закону о
пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы, повышение
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