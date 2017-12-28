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"Кривбассовец" вернувшийся из плена: Мы на своей земле, мы в Украине - я и там это говорил (ВИДЕО)

"Кривбассовец" вернувшийся из плена: Мы на своей земле, мы в Украине - я и там это говорил (ВИДЕО) (41)

NewsMir.info 2017.12.28 10:19
1115020 Украинские военнослужащие вернулись домой худыми и изнеможденными. Кормили ребят раз в сутки, или через сутки - кашей и хлебом. Но их дух боевикам сломить не удалось "...Нам говорили, что мы предатели, Украина отказывается нас менять.
ВЗРЫВ, ПЕТЕРБУРГ, ПЕРЕКРЕСТОК, ПРОСПЕКТ, МАГАЗИН, ПОСТРАДАВШИЙ, Санкт-Петербург, Россия
2017.12.28 (41)

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