"Кривбассовец" вернувшийся из плена: Мы на своей земле, мы в Украине - я и там это говорил (ВИДЕО) (41)

NewsMir.info 2017.12.28 10:19

1115020 Украинские военнослужащие вернулись домой худыми и изнеможденными. Кормили ребят раз в сутки, или через сутки - кашей и хлебом. Но их дух боевикам сломить не удалось "...Нам говорили, что мы предатели, Украина отказывается нас менять.