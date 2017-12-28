Посетителей Диснейленда в Калифорнии эвакуировали из-за отключения электричества (50)

АТН 2017.12.28 10:01

Интерфакс-Украина Посетители двух аттракционов всемирно известного американского парка развлечений "Диснейленд" в штате Калифорния были эвакуированы из-за аварии на одной из трансформаторных подстанций, сообщила официальный представитель парка Сузи Браун. "У нас возникли проблемы с одним из трансформаторов, в связи с этим было прекращено энергоснабжение ряда районов парка", - заявила она. Как отмечают СМИ, в это время парк был заполнен посетителями из-за