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Фокус: Украина

Линдси Лохан ударилась в бега (67)

Plitkar.com.ua 2017.12.28 10:25
Кто бы мог подумать, что Линдси Лохан вся погрязла в долгах. По информации западных таблоидов знаменитость не заплатила налогов на сумму свыше 100 тыс.
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