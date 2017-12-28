В Одессе полиция оперативно задержала группу бандитов, похитивших женщину ради выкупа (37)

Маю право 2017.12.28 11:01

В среду, 27 декабря, во дворе многоэтажного дома на улице Маршала Говорова похитили женщину и увезли ее в неизвестном направлении на автомобиле "BMW Х5" темного цвета. Об этом на своей странице в Facebook написал советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк. По городу объявили план "Перехват", а через час, в 19:30, злоумышленников и автомобиль, на котором они передвигались, оперативно задержали.