Луценко озвучил главные источники топ-коррупции (33)

Слово і Діло 2017.12.28 11:44

Генеральный прокурор Юрий Луценко озвучил три источника топ-коррупции в Украине, а именно партийную коррупцию, которую можно искоренить, если изменить ситуацию на госпредприятиях, таможне и недрах. Об этом глава ГПУ заявил в интервью украинским телеканалам, пишет "Слово и Дело" со ссылкой на "Сегодня. Сергей КаплинНародный депутат УкраиныКаплин пообещал, что обнародует "реальные дела" Генпрокуратуры о коррупции команды ЯценюкаСказано 15 июля