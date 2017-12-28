Астрономы открыли источник загадочных космических радиосигналов (45)

- МОК лишил украинцев 10 олимпийских медалей за употребление допинга : УРА-Информ 13:00
- МОК лишил украинцев 10 олимпийских медалей за употребление допинга : LikeNews 12:58
- Допинговая тень: Украина потеряла 10 олимпийских медалей : Интеллект Украины 12:47
- МОК лишил олимпийских медалей 10 украинских спортсменов из-за допинга : Kramatorsk.info 12:37
- Допинговая тень: Украина потеряла 10 олимпийских медалей : From-UA.com 12:34
- Спортсменов Украины лишили олимпийских медалей : Дружковка на ладонях 12:26
- МОК лишил олимпийских медалей десять украинских спортсменов : Arena.press 12:12
- В январе вырастут зарплаты учителей : РепортерUA 12:12
- МОК лишил 10 украинских спортсменов медалей Олимпиад из-за допинга : Iнше ТВ 11:47
- МОК отобрал медали у десяти украинских олимпийцев : Слово і Діло 11:44
- Десятерых украинских спортсменов лишили олимпийских медалей : РепортерUA 11:42
- В том числе Коробку и Блонскую: МОК лишил 10 украинских спортсменов медалей за допинг : NewsOne 11:39
- МОК лишил 10 украинцев олимпийских медалей из-за допинга : Контракты.ua 11:37
- Из-за допинга МОК лишил медалей 10 украинских спортсменов : ForUm 11:34
- Кого из украинских спортсменов лишили олимпийских медалей из-за допинга : Дело.ua 11:32
- Астрономы открыли источник загадочных космических радиосигналов : Зеркало недели. Украина 11:17
- МОК лишил 10 украинских спортсменов наград : Без Табу 11:17
- Стало известно, сколько спортсменов из Украины остались без медалей олимпиад из-за допинга : УСБН Івано-Франківськ 11:16
- Стало известно, сколько спортсменов из Украины остались без медалей олимпиад из-за допинга : УСБН Вінниця 11:16
- МОК лишил олимпийских медалей десять украинских спортсменов : Корреспондент.net 11:16
- Стало известно, сколько спортсменов из Украины остались без медалей олимпиад из-за допинга : УСБН Житомир 11:16
- Стало известно, сколько спортсменов из Украины остались без медалей олимпиад из-за допинга : УСБН Чернігів 11:16
- Олимпийские потери Украины: уплыло 10 медалей и лодка с николаевской гребчихой : Николаевские новости 11:14
- Стало известно, сколько спортсменов из Украины остались без медалей олимпиад из-за допинга : УСБН Запоріжжя 11:13
- 10 украинцев лишились медалей, полученных на Олимпиадах 2004, 2008 и 2012 годов : Arena.press 11:12
- Десять украинских спортсменов лишились олимпийских медалей из-за допинга : Главред 11:05
- Таможенный пост Аэропорт Казань Татарстанской таможни стал одним из лучших по итогам работы в 2017 году : TKS.RU 11:05
- МОК лишил украинцев 10 олимпийских медалей за употребление допинга - Минспорта : Гордон 11:05
- МОК лишил 10 украинцев медалей, полученных на Олимпиадах 2004, 2008 и 2012 годов : Четверта Влада 11:05
- МОК лишил олимпийских медалей 10 украинских спортсменов из-за допинга : Times.dn.ua 10:53
- МОК отобрал у 10 украинских спортсменов медали из-за допинга : InfoResist.org 10:45
- Из-за допинга МОК лишил медалей 10 украинских спортсменов : ReplyUA.net 10:36
- Белорусские врачи, освобождённые в Ливии, прилетели в Москву : Ex-Press.by 10:34
- 10 украинцев лишились медалей, полученных на Олимпиадах 2004, 2008 и 2012 годов : Фокус 10:34
- МОК лишил 10 украинцев олимпийских медалей из-за допинга : DsNews 10:33
- Стало известно, сколько спортсменов из Украины остались без медалей олимпиад из-за допинга : Data.ua 10:32
- Стало известно, сколько спортсменов из Украины остались без медалей олимпиад из-за допинга : Телеканал новин "24" 10:30
- "Юні кореспонденти" ЦДЮТ започаткував новий телевізійний проект : Прес-Центр 10:30
- Украина начала новые переговоры о возврате заложников - Луценко : Однако.su 10:20
- МОК лишил 10 украинцев медалей, полученных на Олимпиадах 2004, 2008 и 2012 годов : Капитал 10:20
- МОК из-за допинга лишил олимпийских медалей 10 украинских спортсменов : Вибори в Україні та світі 10:17
- За все время МОК лишил 10 украинских спортсменов олимпийских медалей, - Министерство молодежи и спорта : УкропNews.com 10:16
- МОК из-за допинга лишил 10 украинцев олимпийских медалей : Новости N 10:15
- МОК лишил 10 украинцев медалей, полученных на Олимпиадах2004, 2008 и 2012 годов : Arena.press 10:13
- МОК из-за допинга лишил олимпийских медалей 10 украинских спортсменов : ОстроВ 10:10
- МОК лишил олимпийских медалей 10 украинских спортсменов из-за допинга : ГолосUA 10:05
- МОК лишил 10 украинцев медалей, полученных на Олимпиадах 2004, 2008 и 2012 годов : 112.ua 10:03
- В Петербурге сработало самодельное взрывное устройство : ИнформБюро.dn.ua 09:46
- МОК лишил 10 украинских спортсменов олимпийских медалей : Українські Новини 09:45
- МОК лишил медалей 10 украинских спортсменов : Sharij.net 09:43
- МОК лишил 10 украинских спортсменов медалей Олимпиад 2004, 2008 и 2012 годов из-за допинга : LB.ua 09:37
- Украинских спортсменов лишили 10 олимпийских медалей : Realist.online 09:35