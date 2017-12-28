Астрономы открыли источник загадочных космических радиосигналов (45)

Зеркало недели. Украина 2017.12.28 11:17

Кластер Abell 2626 располагается на расстоянии 700 миллионов световых лет от Земли. Кластер Abell 2626 скрывает таинственный источник радиосигналов ╘ NASA Международная группа ученых установила, что таинственный радиоисточник, который располагается в галактическом скоплении Abell 2626, является турбулентными вихрями в межгалактической среде, которые ускоряют заряженные частицы.