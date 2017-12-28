Бюджет 2018: учителям поднимут зарплату (64)

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- С января учителям существенно повысят зарплаты : УСБН Івано-Франківськ 12:16
- С января учителям существенно повысят зарплаты : УСБН Житомир 12:16
- С января учителям существенно повысят зарплаты : УСБН Вінниця 12:16
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