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Бюджет 2018: учителям поднимут зарплату (64)

Подробности.ua 2017.12.28 12:10
по материалам: Подробности автор: Мария Ляхова Фото из открытых источников Сводный бюджет образования в 2018 году составляет 221,9 млрд гривен, при этом за счет увеличения зарплат на следующий год для учителей на 25% объем образовательной субвенции вырос на 11,2 млрд и составил 61,7 млрд грн. Об этом в ходе пресс-конференции сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба министерства.
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