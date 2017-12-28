Будем платить меньше: выяснились масштабы победы Украины над "Газпромом" (23)

2017.12.29 (23)2017.12.28 (106) →
- Украина может закупать российский газ по выгодной цене - Дяченко : Голос Столицы 13:42
- В Раде призвали отказаться от продления газового контракта с Россией : РИА Новости Украина 13:38
- Дмитрий Корнейчук: Порошенко начал готовить общественное мнение и ура-патриотов к возобновлению обязательных закупок газа у "Газпрома" : Kherson.life 12:54
- Порошенко назвал условие для возобновления закупок газа из России : ForPost 12:43
- В Івано-Франківську група невідомих розгромила кафе : Газета "Галичина" 12:38
- Коррупционный: такой газ из России Украине не нужен : Минпром 12:38
- Порошенко назвал условие покупки российского газа : Finance.UA 11:36
- Порошенко назвал условия закупки российского газа для Украины : Антирейд 11:10
- РФ ответила на заявление Порошенко о покупке российского газа : Украинский выбор 11:09
- Порошенко заявил, что Украина, возможно, возобновит закупку газа у России : Интеллект Украины 10:47
- Порошенко начал готовить общественное мнение и ура-патриотов к возобновлению обязательных прямых закупок газа у "Газпрома" : News24UA 10:11
- Порошенко заявил, что Украина, возможно, возобновит закупку газа у России : From-UA.com 10:04
- Эксперты составили ТОП самых недооцененных фильмов 2017 года : DsNews 10:03
- В Госдуме ответили на заявление Порошенко о закупках российского газа : Версии.com 10:03
- Рубль показал себя молодцом : LikeNews 09:58
- Россия ответила на слова Порошенко о газе : UaProm 09:58
- "Если Украина выиграет и этот иск, то мы вообще ничего не будем платить "Газпрому" и "Газпром" еще останется должен", - Олег Пономар : Патріоти України 08:40
- СМИ узнали о секретном соглашении между США и Израилем : Realist.online 08:35
- Порошенко назвал условие для поставок газа из России : Главное 08:35
- Украина готова возобновить закупку газа у России: Порошенко назвал условия : В Час Пик 07:46
- "Газпром еще останется должен": Пономарь объяснил условия возобновления закупок газа у России : В Час Пик 07:46
- Президент назвал условие для закупок российского газа : Багнет 07:01
- Порошенко озвучил условия возобновления закупок газа у России : Ua-Banker 06:57
- В Госдуме РФ отреагировали на слова Порошенко о газе : УСБН Житомир 01:16
- В Госдуме РФ отреагировали на слова Порошенко о газе : УСБН Івано-Франківськ 01:16
- Фото украинского бойца покорило британцев : УСБН Івано-Франківськ 01:16
- В Госдуме РФ отреагировали на слова Порошенко о газе : УСБН Вінниця 01:16
- В Госдуме РФ отреагировали на слова Порошенко о газе : УСБН Запоріжжя 01:14