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Будем платить меньше: выяснились масштабы победы Украины над "Газпромом" (23)

Вести-UA 2017.12.28 09:03
КИЕВ. Сегодня, 08:29. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України Есть ряд положительных факторов в решении Стокгольмского арбитража в споре между НАК "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" по контракту на поставку газа. Такое мнение "Обозревателю" высказал эксперт по вопросам энергетики, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. "Во-первых, в цену на газ, который должна будет закупить Украина, согласно
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2017.12.29 (23)

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