Освобожденных пленных проверят на "связь с Россией" (46)

DsNews 2017.12.29 00:03

Освобожденные украинские заложники могут предоставить данные о других незаконно удерживаемых боевиками украинцев Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает "ДС" со ссылкой на УП. Отвечая на вопрос о том, когда может быть следующий этап обмена, он сказал: "Я надеюсь, произойдет в кратчайшие сроки". По его словам, СБУ опросит освобожденных на предмет получения информации относительно местонахождения других заложников и тех, кто числится без