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Освобожденных пленных проверят на "связь с Россией"

Освобожденных пленных проверят на "связь с Россией" (46)

DsNews 2017.12.29 00:03
Освобожденные украинские заложники могут предоставить данные о других незаконно удерживаемых боевиками украинцев Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает "ДС" со ссылкой на УП. Отвечая на вопрос о том, когда может быть следующий этап обмена, он сказал: "Я надеюсь, произойдет в кратчайшие сроки". По его словам, СБУ опросит освобожденных на предмет получения информации относительно местонахождения других заложников и тех, кто числится без
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2017.12.29 (46)

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