Освобожденных пленных проверят на "связь с Россией" (46)

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- Киев готов к серьезным компромиссам для обмена пленными - Геращенко : Bigmir)net Новости 01:39
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- Госдепартамент США призвал к обмену пленными "всех на всех" : ЛІГАБізнесІнформ 01:37
- Украина готова к серьезным компромиссам для дальнейшего освобождения заложников, - Геращенко : Хвиля 01:36
- Тука: Украинские военные и сотрудники СБУ подавлены пропорцией при обмене удерживаемыми лицами на Донбассе : Гордон 01:35
- На Донбассе в заложниках остается 108 человек - Грицак : Укринформ 01:32
- Освобождённых украинцев из плена боевиков будут реабилитировать в Одессе : ОблСовет Одесский 01:22
- США призвали Москву завершить обмен пленными по формуле "всех на всех" : Noocrat 01:21
- В суде рассмотрят уголовное дело в отношении следователя УВД г. Костаная : Номад-кочевник 01:21
- США возложили на Россию ответственность за войну в Донбассе : Зеркало недели. Украина 01:17
- Судебные приставы начинают дежурить во всех крупных международных аэропортах РФ : BFM.ru 01:17
- США призывают обменяться "всех на всех" : Vector News 01:17
- "Печаль гнетет": Тука рассказал о настроениях в ВСУ и СБУ по факту обмена пленными : Вести.ua 01:16
- США возложили на Россию ответственность за войну в Донбассе : УкропNews.com 01:15
- Хамитов: "Снегом надо заниматься не после того, как он выпал" : МК в регионах РФ 01:15
- Скандал с "обменом" убийцы многодетного бойца АТО получил завершение : Обозреватель 01:10
- Украина готова к серьезным компромиссам для дальнейшего освобождения заложников, - Геращенко : В Кулаке 01:06
- Появились фото безрамочного смартфона Sony Xperia A Edge : VistaNews.ru 01:06
- На Харківщині юні покидьки бстріляли автобус з пасажирами (фото, відео) : Украина криминальная 01:02
- Киев готов к серьезным компромиссам для обмена пленными - Геращенко : Корреспондент.net 01:01
- Освобожденных пленных проверят на связь с Россией: глава СБУ сделал заявление : Апостроф 01:00
- Луганчан пригласили на финал Лиги чемпионов : Луганск.info 00:59
- Украинские военные и сотрудники СБУ подавлены пропорцией при обмене пленными, - Тука : УкропNews.com 00:45
- СБУ проверит освобожденных украинских заложников на предмет вербовки со стороны РФ : ТСН.ua 00:44
- В США призывают к обмену пленных "всех на всех" : ICTV Факти 00:36
- "В Донецке многие тоскуют по временам, когда были в Украине" - Игорь Козловский (видео) : Факты и комментарии 00:34
- Сети впечатлила печальная семейная история бойца АТО, вернувшегося из плена боевиков : Апостроф 00:30
- Освобожденным из плена выплатят по 100 тысяч : POLITOTA.com.ua 00:28
- В колонии опровергли освобождение пенсионера-террориста, взорвавшего бойцов ВСУ : Зеркало недели. Украина 00:17
- В колонии опровергли освобождение пенсионера-террориста, взорвавшего бойцов ВСУ : УкропNews.com 00:17
- Боевики отказались отдавать трех украинцев, которые были в списках на обмен : УСБН Житомир 00:16
- Боевики отказались отдавать трех украинцев, которые были в списках на обмен : УСБН Івано-Франківськ 00:16
- Боевики отказались отдавать трех украинцев, которые были в списках на обмен : УСБН Вінниця 00:16
- Меркель и Макрон поприветствовали освобождение пленных на Донбассе : NovostiUA.net 00:16
- Ученый Козловский откровенно рассказал о плене и настроениях в Донецке: опубликовано видео : Апостроф 00:15
- США призывают провести обмен пленными "все на всех" : Новости N 00:15
- Боевики отказались отдавать трех украинцев, которые были в списках на обмен : УСБН Запоріжжя 00:13
- Нзонзи может воссоединиться с Аллардайсом в Эвертоне : NewsMir.info 00:13
- Вашингтон приветствует обмен пленными : Arena.press 00:12
- Освобожденный по обмену Калин рассказал о пребывании в плену боевиков : Arena.press 00:12
- Боевики отказались отдавать трех украинцев, которые были в списках на обмен : Антикор.com.ua 00:10
- Обмен пленными: украинцев проверят на вербовку в РФ : Обозреватель 00:10
- Госдеп призвал продолжить обмен заложниками : LB.ua 00:07
- Боевики отказались отдавать трех украинцев, которые были в списках на обмен : Вої 00:07
- Под Одессой незаконно продавали елки : Волнорез 00:07
- СБУ: Надо проверить всех освобожденных пленных : Gazeta.ua 00:05
- Освобожденных из плена проверят на предмет вербовки российскими спецслужбами : Фокус 00:04
- Освобожденных пленных проверят на "связь с Россией" : DsNews 00:03
- Освобожденный по обмену Калин рассказал о пребывании в плену боевиков : 112.ua 00:02
- В Кремле огрызнулись на заявление Порошенко об обмене российских пленных : Kordon.com.ua 23:55
- Украина начала переговоры о новом этапе обмена пленными : Kordon.com.ua 23:55
- Порошенко: Освобожденные из плена пройдут реабилитацию в Одесской области : Times.dn.ua 23:53
- Геращенко: Мы готовы к серьезным компромиссам, но после освобождения всех пленных : Times.dn.ua 23:53
- Самолет с Порошенко и освобожденными заложниками вылетел из Харькова в украинскую столицу : ТелеБудка 23:52