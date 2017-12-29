Представитель президента в ВР Ирина Луценко заявила о новом переговорном процессе по обмену пленными на Донбассе (15)

УкропNews.com 2017.12.28 12:46

Ирина Луценко, представитель президента в ВР, заявила, что между Киевом и группировками "Л/ДНР" приступили к очередным переговорам по обмену заложниками. Представитель президента в ВР Ирина Луценко в телеэфире сообщила, что боевики подтвердили обмен более 20 пленных, передает "УКРОПНЬЮС". По ее словам, сейчас идет переговорный процесс, 23-25 человек уже получили подтверждение на обмен.