Представитель президента в ВР Ирина Луценко заявила о новом переговорном процессе по обмену пленными на Донбассе (15)

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- Песков: Осужденные по уголовным статьям украинцы не подлежат обмену по "Минску" : Times.com.ua 00:53
- Кремль: Украинские политузники в РФ "обмену" не подлежат : QHA Крымские Новости 00:33
- Киев не вернул паспорта освобожденным из плена ополченцам : Политнавигатор 00:27
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- У Трампа выступили с предложением по Донбассу : Антикор.com.ua 00:10
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- В США отреагировали на обмен пленными на Донбассе : Багнет 00:01