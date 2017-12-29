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ДТП в Москве: Водитель автобуса пытался уйти от столкновения с другим авто

ДТП в Москве: Водитель автобуса пытался уйти от столкновения с другим авто (56)

ДонПресс 2017.12.29 13:28
Водитель автобуса, совершивший наезд на остановку на Сходненской улице в Москве, пытался уйти от столкновения с другой машиной. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрия Титова. "Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта", -заявил он.
АВТОБУС, МОСКВА, ОСТАНОВКА, НАЕЗД, БУЛЬВАР, ТРАНСПОРТ, Москва, Россия
2017.12.29 (56)

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