ДТП в Москве: Водитель автобуса пытался уйти от столкновения с другим авто (56)

ДонПресс 2017.12.29 13:28

Водитель автобуса, совершивший наезд на остановку на Сходненской улице в Москве, пытался уйти от столкновения с другой машиной. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрия Титова. "Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта", -заявил он.