В Украине разорился еще один банк (3)

Экономические известия 2017.12.28 23:33

Это четвертый банк, который принял решение об отказе от банковской деятельности. Национальный банк Украины отозвал лицензию у Кредит Оптима Банка, который решил добровольно прекратить банковскую деятельность без ликвидации юридического лица, информирует еizvestia.com. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. В НБУ подчеркивают, что такая процедура стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года Закона Украины Об упрощении процедур реорганизации и