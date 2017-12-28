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В Украине разорился еще один банк

В Украине разорился еще один банк (3)

Экономические известия 2017.12.28 23:33
Это четвертый банк, который принял решение об отказе от банковской деятельности. Национальный банк Украины отозвал лицензию у Кредит Оптима Банка, который решил добровольно прекратить банковскую деятельность без ликвидации юридического лица, информирует еizvestia.com. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. В НБУ подчеркивают, что такая процедура стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года Закона Украины Об упрощении процедур реорганизации и
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2017.12.29 (3)

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