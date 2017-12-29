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Киевляне задолжали "Киевэнерго" почти 4 млрд гривен

Киевляне задолжали "Киевэнерго" почти 4 млрд гривен (57)

Gazeta.ua 2017.12.29 07:05
Долг перед "Киевэнерго" составляет 4 млрд. Фото: Укринформ Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО "Киевэнерго" на 1 декабря составила 3,9 млрд грн. "Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" имеют население и ЖЭО столицы - 2,1 млрд грн и 744 млн грн соответственно", - говорится в сообщении пресс-службы компании. "На 1 декабря 2017 задолженность организаций, финансируемых из госбюджета,
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2017.12.29 (57)

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