Киевляне задолжали "Киевэнерго" почти 4 млрд гривен (57)

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- Киевлянам повезло - снизили тарифы на тепло : Shkvarki.org 13:44
- В Киеве снизились тарифы на отопление для населения : Наш Киев 13:16
- Для кого из украинцев уменьшатся тарифы на отопление независимо от субсидий : Корупція Інфо 12:57
- Подарок к Новому году: киевлянам снизили тариф на отопление : Коментарі:Київ 12:37
- НКРЭКУ снизила для киевлян цены на отопление : ЭлектроВести 12:31
- Для кого из украинцев уменьшатся тарифы на отопление независимо от субсидий : УСБН Житомир 12:16
- Для кого из украинцев уменьшатся тарифы на отопление независимо от субсидий : УСБН Вінниця 12:16
- Для украинцев снизили тариф на отопление, стала известна новая цена : Народный Корреспондент 12:14
- Для кого из украинцев уменьшатся тарифы на отопление независимо от субсидий : УСБН Запоріжжя 12:14
- В Киеве подешевеет отопление : ABCnews.com.ua 12:03
- Павлоградцы должны в тридцатидневный срок выполнить поверку счетчика : 5632.com.ua Павлоград 12:02
- В Киеве немного подешевеет отопление : Times.dn.ua 11:53
- В Киеве немного подешевеет отопление : Вибори в Україні та світі 11:17
- Киевлянам снизили тарифы на тепло : Ведомости-Украина 11:16
- Жители столицы будут меньше платить за тепло : UaProm 10:57
- В Киеве снизили тариф на услуги централизованного теплоснабжения : Електронні Вісті 10:45
- Киевлянам снизят тарифы на отопление : UA.news 10:44
- В Киеве изменятся тарифы на коммуналку: озвучены цифры : УСБН Івано-Франківськ 10:16
- В Киеве изменятся тарифы на коммуналку: озвучены цифры : УСБН Вінниця 10:16
- В Киеве изменятся тарифы на коммуналку: озвучены цифры : УСБН Житомир 10:16
- В Киеве изменятся тарифы на коммуналку: озвучены цифры : УСБН Запоріжжя 10:14
- В Киеве снизили тарифы на отопление : Arena.press 10:12
- В Киеве изменятся тарифы на коммуналку: озвучены цифры : Антикор.com.ua 10:10
- В Киеве для населения снизили тарифы на отопление : Bigmir)net Новости 10:09
- В Киеве снизили тарифы на отопление : Четверта Влада 10:05
- В Киеве снизили тариф на отопление в жилых домах : Vgorode.ua 09:47
- Столчиной энергомонополии Рината Ахметова снизили тарифы на отопление : Fin.org.ua 09:45
- В столице изменились тарифы на отопление : Слово і Діло 09:45
- Киевляне будут платить за отопление меньше : Hronika.info 09:43
- В Киеве немного подешевеет отопление : ОстроВ 09:40
- Азия: новогодние чудеса для семьи, попавшей в беду : Радио Озоди Tаджикистан 09:40
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- В Киеве снизили тариф на услуги централизованного теплоснабжения : Факты и комментарии 09:34
- Киевлянам снизили тариф на отопление : BuildPortal 09:18
- В Киеве поменялись тарифы на отопление : Без Табу 09:17
- Столчиной энергомонополии Рината Ахметова снизили тарифы на отопление : Укрудпром 09:16
- Отопление для киевлян подешевеет аж на 4% : Минпром 09:08
- В Киеве подешевеет отопление : LB.ua 09:07
- В Киеве снизили тарифы на отопление : 112.ua 09:02
- В Ужгороді завершився Міжнародний зимовий турнір з фехтування (ФОТОРЕПОРТАЖ) : UA-Reporter.com 08:45
- Киеве подешевеет отопление для населения : Соцпортал 08:45
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- Сенаторы утвердили новый размер МРОТ : Спутник 08:16
- Для украинцев снизили тариф на отопление, стала известна новая цена : УСБН Івано-Франківськ 08:16
- Для украинцев снизили тариф на отопление, стала известна новая цена : УСБН Житомир 08:16
- Для украинцев снизили тариф на отопление, стала известна новая цена : УСБН Вінниця 08:16
- Отопление для населения подешевеет в Киеве : UA1.com.ua 08:15
- Для украинцев снизили тариф на отопление, стала известна новая цена : УСБН Запоріжжя 08:13
- Для украинцев снизили тариф на отопление, стала известна новая цена : Новини онлайн 24 07:39
- В Киеве подешевеет отопление для населения : Vector News 07:16
- Киевляне задолжали "Киевэнерго" почти 4 млрд гривен : Gazeta.ua 07:05
- В Нью-Йорке горит многоэтажный дом, есть погибшие : Подробности.ua 06:40
- В Киеве изменятся тарифы на коммуналку: озвучены цифры : Обозреватель 06:40