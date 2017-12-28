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Ахметов заявил об ожиданиях для Украины на 2018 год

Ахметов заявил об ожиданиях для Украины на 2018 год (1)

DailyUA 2017.12.28 18:24
Президент Шахтера и владелец компании SCM Ринат Ахметов рассказал об ожиданиях по поводу возвращения клуба в ныне оккупированный Донецк. В интервью "Зеркало недели" владелец донецкого клуба ответил на вопрос, какого чуда он ждет в 2018 году. "Я жду гимна Лиги чемпионов на Донбасс Арене и переполненных болельщиками трибун, как это было раньше", - заявил Ахметов. "Это будет означать только одно: в нашей стране наступил стабильный,
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2017.12.29 (1)

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