Ахметов заявил об ожиданиях для Украины на 2018 год (1)

DailyUA 2017.12.28 18:24

Президент Шахтера и владелец компании SCM Ринат Ахметов рассказал об ожиданиях по поводу возвращения клуба в ныне оккупированный Донецк. В интервью "Зеркало недели" владелец донецкого клуба ответил на вопрос, какого чуда он ждет в 2018 году. "Я жду гимна Лиги чемпионов на Донбасс Арене и переполненных болельщиками трибун, как это было раньше", - заявил Ахметов. "Это будет означать только одно: в нашей стране наступил стабильный,