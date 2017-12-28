Ахметов заявил об ожиданиях для Украины на 2018 год (1)

DailyUA 2017.12.28 18:24
Президент Шахтера и владелец компании SCM Ринат Ахметов рассказал об
ожиданиях по поводу возвращения клуба в ныне оккупированный Донецк.
В интервью "Зеркало недели" владелец донецкого клуба ответил на вопрос,
какого чуда он ждет в 2018 году.
"Я жду гимна Лиги чемпионов на Донбасс Арене и переполненных болельщиками
трибун, как это было раньше", - заявил Ахметов.
"Это будет означать только одно: в нашей стране наступил стабильный,
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