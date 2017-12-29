Путин отправил в оккуппированный Крым десятки военных кораблей: стало известно, что задумал Кремль в этот раз (44)

Dialog.ua 2017.12.29 10:32

Кремль направил в оккупированный Севастополь более 40 корабельных экипажей. Причина тому - очередные военные учения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает "Диалог.UA". По официальной версии российских властей, это сделано в первую очередь для того, чтобы проверить и усовершенствовать боевую подготовку военнослужащих. Отмечается, что в ходе учений будет "отрабатывается борьба за живучесть при