Путин отправил в оккуппированный Крым десятки военных кораблей: стало известно, что задумал Кремль в этот раз (44)

2017.12.29 (44)2017.12.28 (11) →
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- Путин отправил в оккуппированный Крым десятки военных кораблей: стало известно, что задумал Кремль в этот раз : УкропNews.com 10:45
- Путин отправил к Севастополю полсотни военных кораблей : Uapress.info 10:45
- Десятки военных кораблей Путин отправил в оккупированный Крым: стало известно, что задумал Кремль в этот раз : ProUA.com.ua 10:40
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- Черноморский флот РФ проводит учения в оккупированном Севастополе : Gazeta.ua 10:35
- Сколько боевых кораблей находится в оккупированном Севастополе: данные МВД России : Data.ua 10:32
- Путин отправил в оккуппированный Крым десятки военных кораблей: стало известно, что задумал Кремль в этот раз : Dialog.ua 10:32
- Сколько боевых кораблей находится в оккупированном Севастополе: данные МВД России : Телеканал новин "24" 10:30
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- В Крыму начались учения Черноморского флота РФ : 2000.ua 10:30
- В аннексированном Крыму флот РФ проверил боевую готовность 40 кораблей : Черноморская телерадиокомпания 10:18
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- Путин направил в оккупированный Крым полсотни военных кораблей : Экономические известия 09:33
- В Крым направляются десятки кораблей РФ: что происходит : Politeka 09:10
- РФ направила в Севастополь 40 кораблей Черноморского флота : Новости Крыма за 15 минут 09:02
- РФ проводит морские учения в аннексированном Крыму : КНК Медиа 08:54
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- Черноморский флот РФ проводит учения в аннексированном Крыму : Новости N 08:15
- Путин направил в Крым полсотни военных кораблей : Апостроф 07:45
- В Севастополе РФ начала учения с участием 40 кораблей : ReplyUA.net 07:36
- Более 40 военных кораблей РФ проводят учения в оккупированном Крыму : Noocrat 07:21
- Россия использует 40 кораблей во время учений в оккупированном Севастополе : Українські національні новини 06:47
- Россия использует 40 кораблей во время учений в оккупированном Севастополе : ПрессОрг24 06:46
- РФ отправила в оккупированный Крым свои военные корабли : Телеграф.com.ua 05:43
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- В оккупированном Севастополе начались учения с участием 40 российских кораблей : ТСН.ua 02:14
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- Россия выгнала на учения 40 кораблей в аннексированном Крыму : Vector News 01:16
- Черноморский флот РФ проводит учения в аннексированном Крыму : Українські Новини 01:15
- Россия пошла на масштабную военную провокацию в Крыму : Обозреватель 01:10
- 40 кораблей российского Черноморского флота проводят учения в Крыму : IPress.ua 01:06
- Россия вновь затеяла учения в Крыму : Вести.ua 00:46
- Россия привлекла для военных учений в Крыму 40 кораблей : Гордон 00:35
- В аннексированном Крыму флот РФ проверил боевую готовность 40 кораблей : NewsOne 00:09
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