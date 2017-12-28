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Нацкомиссия по энергетике планирует в 2018 году увеличить тарифы на электричество для украинцев

Нацкомиссия по энергетике планирует в 2018 году увеличить тарифы на электричество для украинцев (32)

Iнше ТВ 2017.12.28 13:47
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), планирует в 2018 году повысить цену на электроэнергию для украинцев. Об этом говорится в документе о порядке формирования оптово-рыночной цены электрической энергии, размещенном на сайте ведомства. Согласно прогнозам, в следующем году цена электроэнергии увеличится почти на 16%, а происходить это будет в два этапа.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ЦЕНА, ТАРИФ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЭТАП, СФЕРА, Вовк, Украина
2017.12.29 (32)

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