Нацкомиссия по энергетике планирует в 2018 году увеличить тарифы на электричество для украинцев (32)

Iнше ТВ 2017.12.28 13:47

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), планирует в 2018 году повысить цену на электроэнергию для украинцев. Об этом говорится в документе о порядке формирования оптово-рыночной цены электрической энергии, размещенном на сайте ведомства. Согласно прогнозам, в следующем году цена электроэнергии увеличится почти на 16%, а происходить это будет в два этапа.