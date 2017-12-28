Нацкомиссия по энергетике планирует в 2018 году увеличить тарифы на электричество для украинцев (32)

2017.12.29 (32)2017.12.28 (126) →
- С Нового года в Украине подорожает электроэнергия : Грім-Інфо 13:42
- С 1 января в Украине подорожает электричество : Новости Луганска 13:22
- В Украине повысили тарифы на холодную воду для водоканалов : Noocrat 13:21
- На святкових столах українців буде більше сурогату, ніж легальної горілки - експерт : Українські національні новини 13:03
- НКРЭКУ утвердила тарифы и инвестпрограмму для "Укргидроэнерго" на 2018 год : Українські національні новини 13:03
- НКРЭКУ утвердила тарифы и инвестпрограмму для "Укргидроэнерго" на 2018 год : ПрессОрг24 13:02
- НКРЕКУ заверили, что для населения стоимость электроэнергии не изменится : ТВі 12:57
- С января в Украине подорожает электроэнергия - НКРЭКУ : Кривбасс On-Line 12:56
- В Кремле назвали главное разочарование года : ТВ Центр 12:56
- В Украине в следующем году подорожает электроэнергия : Times.com.ua 12:53
- Глава НКРЭКУ рассказал, подорожает ли электричество для населения : Realist.online 12:35
- С 1 января в Украине подорожает электричество : ForUm 12:34
- В 2019 году тарифы за электроэнергию могут значительно вырасти : Днепр Час 12:29
- Нацкомиссия существенно подняла тарифы на электроэнергию : Газета День 12:27
- Ренат Тулебердиев назначен председателем Фонда по управлению госимуществом : K-News.kg 11:54
- В Украине с нового года поднимут цены на электричество : Kordon.com.ua 11:54
- В УКРАИНЕ С 1 ЯНВАРЯ ПОВЫСЯТСЯ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО : Кам'янске портал 11:28
- В Украине с 1 января повысятся тарифы на электричество : #Буквы 11:19
- В Украине с Нового года подорожает электроэнергия : Аргументы и Факты Украина 11:08
- Стало известно на сколько в 2018 году поднимут тариф на электричество : Известия в Украине 10:49
- НКРЭКУ анонсировала повышение цен на электроэнергию : Власти.нет 10:46
- С нового года подорожает электроэнергия : Досье 10:28
- В Киеве снизили тарифы на отопление : Noocrat 10:21
- С Нового года в Украине подорожает электроэнергия : Капитал 10:20
- НКРЭКУ увеличила оптовую рыночную цену на электроэнергию : ВестиUA 10:04
- Цена вопроса о подорожании электроэнергии - более 20 млрд грн. Из них где-то 11 млрд грн уйдут компании ДТЭК Ахметова - экономист Герус : Persona.top 09:25
- В 2018 году электроэнергия подорожает на 16 % : BuildPortal 09:17
- Химики рассказали, как лучше заваривать кофе : Соцпортал 08:45
- С Нового года в Украине подорожает электроэнергия : Українські Новини 08:45
- Украинцев ждет повышение цены на электроэнергию на 16% : Газета Вгору 08:05
- Суд лишил родительских прав отца, убившего мать ребенка : tomsk.ru 08:05
- В Украине с нового года поднимут цены на электричество : Noocrat 07:21
- НКРЭКУ повысила цену на электроэнергию : Зеркало недели. Украина 02:14
- В Украине с нового года поднимут цены на электричество : Главред 02:05
- Электроэнергия в следующем году подорожает : LikeNews 01:58
- В следующем году повысится стоимость электроэнергии : Полтава ІА 01:34
- В Украине собрались повысить цены на электричество: названы сроки : Karachun.com.ua 00:51