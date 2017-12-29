Суд наложил арест на ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга Курченко (1)

#Буквы 2017.12.29 00:19

Печерский районный суд Киева арестовал акции и корпоративные права ряда компаний медиахолдинга UMH group. Об этом говорится в решении суда от 15 декабря, опубликованном в Едином реестре судебных решений. Согласно решению суда, арест на имущество и права UMH group был наложен в рамках расследования уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, организации