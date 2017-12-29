Суд наложил арест на ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга Курченко (1)

#Буквы 2017.12.29 00:19
Печерский районный суд Киева арестовал акции и корпоративные права ряда
компаний медиахолдинга UMH group.
Об этом говорится в решении суда от 15 декабря, опубликованном в Едином
реестре судебных решений.
Согласно решению суда, арест на имущество и права UMH group был наложен в
рамках расследования уголовного производства по фактам уклонения от уплаты
налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, организации
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