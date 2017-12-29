За 15 лет в Украине в 22 раза выросло количество матерей-одиночек, - Рева (33)

Черноморская телерадиокомпания 2017.12.29 11:18

В Украине за 15 лет в 22 раза выросло число матерей-одиночек, а каждый пятый ребенок в стране рождается внебрачным. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева во время пресс-конференции по анализу результатов деятельности министерства в 2017 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. "У нас каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака.