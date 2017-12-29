За 15 лет в Украине в 22 раза выросло количество матерей-одиночек, - Рева (33)

2017.12.29 (33)2017.12.28 (17) →
- Каждый пятый ребенок в Украине рождается внебрачным : Dnepr.com 12:26
- В Украине за 15 лет количество матерей-одиночек увеличилось в 22 раза : DailyUA 12:24
- За 15 лет в Украине в 22 раза выросло количество матерей-одиночек, - Рева : Черноморская телерадиокомпания 11:18
- Порошенко подписал медреформу : Житомир Онлайн 11:12
- Количество матерей-одиночек выросло в 22 раза : RUpor.info 11:12
- Каждый 5 ребенок рождается вне брака - Рева : ТВі 10:57
- Матерей-одиночек в Украине стало больше в 22 раза - Минсоцполитики : Iнше ТВ 10:48
- Матерей-одиночек в Украине стало больше в 22 раза - Минсоцполитики : Вибори в Україні та світі 10:47
- Матерей-одиночек в Украине стало больше в 22 раза : Robinzon.tv 10:46
- Казанскую штрафстоянку перенесли со Спартаковской : Новости@MAIL.RU 10:46
- Каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака : УкропNews.com 10:45
- Каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака : Зеркало недели. Украина 10:17
- В Украине за 15 лет количество матерей-одиночек увеличилось в 22 раза, - Рева : NikMedia.com.ua 10:14
- Рева: Количество матерей-одиночек в Украине за 15 лет выросло в 22 раза : Arena.press 10:12
- В Украине в 22 раза выросло количество матерей-одиночек : ГолосUA 10:05
- В Украине в 22 раза возросло количество матерей-одиночек : Realist.online 09:35
- За 15 лет в Украине в 22 раза увеличилось количество матерей-одиночек, - Рева : Капитал 09:20
- Матерей-одиночек в стране стало больше в 22 раза - Минсоцполитики : Vector News 09:17
- Каждый пятый ребенок в Украине рождается внебрачным, - Минсоцполитики : Мост Днепр 09:09
- За 15 лет в Украине в 22 раза увеличилось количество матерей-одиночек : В Кулаке 09:06
- Рева: Количество матерей-одиночек в Украине за 15 лет выросло в 22 раза : Фокус 09:04
- Рева заявил, что за 15 лет в Украине в 22 раза увеличилось количество матерей-одиночек : Hyser 08:44
- В Украине каждый пятый ребенок рождается вне брака : DsNews 08:33
- Малафеев: в 2007 году "Зенит" отыграл у "Спартака" 7 очков, так что всё возможно : Чемпионат.com 08:32
- В Украине в 22 раза стало больше матерей-одиночек : Український Бізнес Ресурс 08:15
- Матерей-одиночек в Украине стало больше в 22 раза - Минсоцполитики : Bigmir)net Новости 08:09
- Печальная статистика: в Украине в 22 раза увеличилось количество матерей-одиночек : Экономические известия 08:03
- Матерей-одиночек в Украине стало больше в 22 раза - Минсоцполитики : Корреспондент.net 07:46
- Минсоцполитики заявило об увеличении количества матерей-одиночек : Uapress.info 07:45
- За 15 лет в Украине в 22 раза выросло количество матерей-одиночек, - Рева : УкропNews.com 07:45
- Минсоцполитики: Матерей-одиночек стало в 22 раза больше : Gazeta.ua 07:35
- В Украине за 15 лет количество матерей-одиночек увеличилось в 22 раза, - Рева : Новости N 07:15
- Рева: В Украине за 15 лет количество матерей-одиночек увеличилось в 22 раза : Гордон 06:35
- Матерей-одиночек в стране стало больше в 22 раза - Минсоцполитики : "Наша газета" (Луганск) 06:09
- Матерей-одиночек в стране стало больше в 22 раза - Минсоцполитики : ЛІГАБізнесІнформ 05:37
- За 15 лет в Украине в 22 раза увеличилось количество матерей-одиночек - Рева : Укринформ 05:32